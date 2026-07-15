Şehit yakınları ve gazilere tamamen ücretsiz! Bakan Uraloğlu kariyer desteğini açıkladı

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Platformda yer alan teorik eğitimlerin şehit yakınları ve gazilere ücretsiz sunulduğunu vurgulayan Uraloğlu, uygulamanın sivil havacılık alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Ücretsiz eğitim uygulamasıyla şehit yakınları ve gazilerimizin sivil havacılık sektöründe kariyer yapmalarını destekliyoruz" dedi.

Uraloğlu ayrıca, "Bu uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör