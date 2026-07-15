Şehit yakınları ve gazilere tamamen ücretsiz! Bakan Uraloğlu kariyer desteğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, vatanı uğruna canını feda eden şehitlerin yakınları ile gazilere yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformu üzerinden şehit yakınları ve gazilere ücretsiz teorik havacılık eğitimleri verildiğini belirterek, bu uygulamayla sivil havacılık sektöründe kariyer yapmalarının desteklendiğini açıkladı.
KDM-ORG PLATFORMUNDA 750'DEN FAZLA EĞİTİM BULUNUYOR
KDM-ORG platformunun Türk sivil havacılığında eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital ortamda yürüttüğünü belirten Bakan Uraloğlu, platformda 750'den fazla eğitim bulunduğunu söyledi.
Uraloğlu, "KDM-ORG platformumuzda halihazırda 750'den fazla eğitim yer alıyor. Sivil havacılık sektörünün farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerini tek bir dijital sistem üzerinden yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ
Platformda yer alan teorik eğitimlerin şehit yakınları ve gazilere ücretsiz sunulduğunu vurgulayan Uraloğlu, uygulamanın sivil havacılık alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Ücretsiz eğitim uygulamasıyla şehit yakınları ve gazilerimizin sivil havacılık sektöründe kariyer yapmalarını destekliyoruz" dedi.
Uraloğlu ayrıca, "Bu uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz" diye konuştu.