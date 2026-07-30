Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şehit yakınları ve gazilerin maaşları iyileştiriliyor
Giriş Tarihi: 30.07.2026

Şehit yakınları ve gazilerin maaşları iyileştiriliyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Şehit yakınları ve gazilerin maaşları iyileştiriliyor
  • ABONE OL
Şehitlerin yakınları ile gazilerin özlük haklarını, maaşlarını ve statülerini düzenleyen yasa teklifinin hazırlıkları tamamlandı. Teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmeden sonra son şekli verilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifte yer alan düzenlemelere göre şehit ve gazi tanımı yapılacak. Böylece kimlerin bu kapsama girdiği netleşecek. Terörle mücadele sırasında yaralanan, vücudunda hâlâ kurşun taşımasına karşın gazi sayılmayanlar da kapsama alınmış olacak. Şehit yakınları ve gazilerin aldıkları maaşların iyileştirilmesi yönünde bazı düzenlemelerin teklifte yer alması bekleniyor. Bir şehit babasının şu anda 6 bin lira gibi düşük bir maaş aldığı belirtiliyor. Gaziler, tekerlekli sandalye, ortez ve protez gibi hayati medikal ihtiyaçlarında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sınırları nedeniyle fiyat farkı ödemek zorunda kalıyordu. Yeni yasa ile gazilerin bu tür ihtiyaçlarından yapılan kesintiye son verilmesi bekleniyor. Teklif ile şehitlerin defnedilecekleri yer belirlenirken anne ve babanın da onayının alınması sağlanıyor. Resmi kayıtlarda vatan için hayatını vermiş olanlar için 'şehit' ya da 'vatan kahramanı' ifadesi kullanılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit yakınları ve gazilerin maaşları iyileştiriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA