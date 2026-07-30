Şehit yakınları ve gazilerin maaşları iyileştiriliyor

Şehitlerin yakınları ile gazilerin özlük haklarını, maaşlarını ve statülerini düzenleyen yasa teklifinin hazırlıkları tamamlandı. Teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile yapılacak görüşmeden sonra son şekli verilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifte yer alan düzenlemelere göre şehit ve gazi tanımı yapılacak. Böylece kimlerin bu kapsama girdiği netleşecek. Terörle mücadele sırasında yaralanan, vücudunda hâlâ kurşun taşımasına karşın gazi sayılmayanlar da kapsama alınmış olacak. Şehit yakınları ve gazilerin aldıkları maaşların iyileştirilmesi yönünde bazı düzenlemelerin teklifte yer alması bekleniyor. Bir şehit babasının şu anda 6 bin lira gibi düşük bir maaş aldığı belirtiliyor. Gaziler, tekerlekli sandalye, ortez ve protez gibi hayati medikal ihtiyaçlarında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sınırları nedeniyle fiyat farkı ödemek zorunda kalıyordu. Yeni yasa ile gazilerin bu tür ihtiyaçlarından yapılan kesintiye son verilmesi bekleniyor. Teklif ile şehitlerin defnedilecekleri yer belirlenirken anne ve babanın da onayının alınması sağlanıyor. Resmi kayıtlarda vatan için hayatını vermiş olanlar için 'şehit' ya da 'vatan kahramanı' ifadesi kullanılacak.
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Mete Efendioğlu - Editör