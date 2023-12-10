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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Şeker, ‘En Etkin 50 CFO’ arasında

Şeker, ‘En Etkin 50 CFO’ arasında
Dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan havayolu Türk Hava Yolları'nın (THY) Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, her yıl geleneksel hale gelen "Türkiye'nin En Etkin 50 CFO" araştırmasında Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında gösterildi. THY'de 8 yıla yakın bir süredir Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak görev yapan ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Şeker, elde ettiği başarı ile ilgili, "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek beni olukça mutlu ediyor" dedi.
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Şeker, ‘En Etkin 50 CFO’ arasında
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