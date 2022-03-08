Selçuk Bayraktar: Şu anda dünya İHA değil ’Bayraktar uçuyor’ diyor! Yüzde 85’ine İsrail hakimdi

"ŞU AN DÜNYADA İNSANSIZ HAVA ARACI YERİNE 'ŞURADA BAYRAKTAR UÇUYOR' DENİYOR"

Bayraktar, adalete ve ahlaka oturmayan sosyal sistemlerin kalıcı ve sürdürülebilir olmayacağını belirtti.

Zorlu yollardan geçtiklerini ve o sistemlere uymaları halinde bugün milli insansız hava araçlarının olamayacağını anlatan Bayraktar, "İsrail hakimdi bütün sisteme yüzde 85 oranında. İnsansız hava aracının ismi Heron'du Türkiye'de. Şu an dünyada insansız hava aracı yerine devlet liderleri 'Şurada Bayraktar uçuyor.' diyorlar, yani 'İHA' demiyorlar, 'Bayraktar uçuyor.' diyorlar. İşte Bayraktar şarkıları çıkıyor, bayağı böyle hit falan oluyorlar." dedi.

Bayraktar, Kovid-19 salgını sürecinde üretilen yerli solunum cihazlarının hikayesinden de bahsetti. Kısa sürede seri imalata hazır hale gelindiğini, gece gündüz çalıştıklarını anlatan Bayraktar, Türkiye'nin bu cihazları ihtiyacı olan ülkelere hediye ettiğini söyledi.