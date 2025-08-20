Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar vergi listesinde yine ilk 2 sırada: 4 yıl art arda vergi rekortmeni

Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı başarı, yöneticilerini 4 yıldır en fazla gelir vergisi ödeyenler listesinde zirveye taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar olarak açıkladı. Böylece Selçuk ve Haluk Bayraktar, son 4 yılda arka arkaya Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. Selçuk Bayraktar 2024'te 2 milyar 767 milyon 587 bin lira ve Haluk Bayraktar 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi rakamına ulaştı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2024 yıllık gelir vergisi 5 milyar 296 milyon lirayı buldu.

3 YILDA 18 KAT ARTIŞ

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık bir artış gerçekleşti. Bu artışta Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2024 yılında ödedikleri vergi, Baykar'ın, 2023 yılında elde ettiği kazanç üzerinden belirlendi. Bu kazanç üzerinden önce kurumlar vergisi, ardından kâr dağıtımı nedeniyle gelir vergisi ödendi.

SIFIR TEŞVİK SIFIR HİBE

Baykar, kuruluşundan bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütüyor ve devletten nakit teşvik ya da hibe almıyor. Şirket, banka kredisi dahi kullanmadan tüm Ar-Ge projeleri ve üretim faaliyetlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek sürdürüyor. Baykar, başlangıçtan bugüne Ar-Ge faaliyetlerini devletten veya herhangi bir kurumdan sipariş garantisi ve geliştirme desteği almadan yürütüyor. 2003 yılında başlanan Ar-Ge çalışmaları ile birlikte geride kalan 22 yıllık süreçte Baykar, tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. Dünyanın en büyük SİHA üreticisi konumundaki Baykar, 2024'te küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirdi.





79 İSİM AÇIKLANMAYI İSTEMEDİ

EN fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin 3, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi. ilk 100'de toplamda 79 kişi isminin açıklanmasını istemedi. Listede 4'üncü sırada 757 milyon 755 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 10'uncu sırada da 372 milyon lira vergi tahakkuk eden Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak yer aldı. Kadınlar, 2020- 2024 dönemlerinde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 11 kere yer alırken, geçen yıl sadece Gülden Kanatlı Derbil yer aldı.





KURUMLAR VERGİSİNDE GARANTİ BİRİNCİ

GELİR İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2024 vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 32'si isminin açıklanmasını istemezken, listenin üst sıralarına bankalar damga vurdu. Türkiye genelinde 2024 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 171 bin 443 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Söz konusu beyannamelerle 4 trilyon 344 milyar lira matrah beyanında bulunuldu ve bu tutar üzerinden 990 milyar 521 milyon lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Bankacılık ve finans sektöründen 18 şirketin yer aldığı listenin ilk sırası 25 milyar 296 milyon lirayla Garanti Bankası'nın oldu. İkinci sırada 20 milyar 838 milyon lira vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası yer buldu. Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon lirayla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Bu bankayı, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü izledi. Listede, 8'inci sırada Akbank ve 10'uncu sırada Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yer alırken, 7'nci ve 9'uncu sıralardaki mükellefler isimlerin açıklanmasını istemedi.