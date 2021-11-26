Selpak’tan 50 yaşında Fas’a fabrika

TÜRK sanayisinin yapı taşlarını oluşturan şirketlerden biri olan ve Türkiye'yi temizlik kağıdı ile tanıştıran Selpak 50'nci yaşını kutluyor. 1971'de Yalova
'da ilk özel sektör kağıt üretim tesisi olarak faaliyetlerine başlayan Selpak, bugün Yalova'nın yanı sıra Manisa
'daki fabrikası ile 180 bin tonluk üretim yapıyor. Şirketin ihracatında önemli bir yer tutan Fas
'ta 15 milyon dolarlık fabrika yatırımı yaparak ülkedeki etkinliğini artırmaya karar veren şirket, önümüzdeki ay 20 bin ton/yıl kapasiteli fabrikasını devreye alacak. Eczacıbaşı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Sadece yeni ürünler ve hizmetlerle değil aynı zamanda toplumsal yatırımlarla da daha çok insanın hayatına dokunuyoruz. Güvenirlik çok önemli ve kırılgan bir kavram, bir kere kırdınız mı tamir etmek çok zor hatta mümkün olmuyor" dedi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Alp Günvaran ise, "Yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.