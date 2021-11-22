Senkron Siber Güvenlik Şirketi, çeyrek asırlık tecrübesini dijital banka sektörüne aktarıyor

BANKA PERSONELİNE OLTALAMA TESTİ ŞART

Senkron Güvenlik Yönetim Kurulu Üyesi Siber Güvenlik Uzmanı Emre Dağdelen; 'Bankacılık işlemlerinin tek bir model cihazla yapılması sanal saldırıları da beraberinde getirirken, uzmanlar, saldırılara karşı banka personelinin oltalama testlerine tabi tutulması gerektiğini belirtiyor' dedi.

Dağdelen; 'Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu geçtigimiz günlerde önemli bir kararı yürürlüğe soktu. Kurumun kararında "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik:

Yönetmeliğin 19.madesine göre banka genelinde bilgi güvenliği farkındalık seviyesini artırmak için periyodik eğitimler verilmelidir ve düzenli olarak bilgi güvenliği farkındalığı ölçülerek anketler yapılmalıdır. Güncel saldırı yöntemleri dikkate alınarak gerekli sosyal mühendislik senaryoları üzerinden çalışanlara yönelik periyodik testler gerçekleştirilmeli ve bu testlerden geçemeyen çalışanlara ilave hedefli eğitimler verilmelidir' ifadelerine yer verildiğini söyledi.

"Bu bir ilandır."