Serbest bölgelerden rekor ihracat!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, serbest bölgelerin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 1,13 milyar dolara yükseldi.

Ekimde ihracat, ilk kez 1,1 milyar dolar seviyesini aşarak serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim değeri olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda dış ticarette elde edilen fazla 352 milyon dolar olarak hesaplandı ve bu değer de serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim değeri oldu.

Yurt dışı ve Türkiye'ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı yüzde 77,3 seviyesine ulaşırken, bu göstergede de rekor kırıldı.

Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 144,9, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 58,1 oldu. Yurt dışı ve Türkiye ile ticaret hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 2,52 milyar dolara ulaştı.