Sermaye piyasaları eskisinden daha güçlü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 21'inci kez düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026, dün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 26 Eylül'e kadar devam edecek olan fuar, 300'ün üzerinde şirket, 114 ülkeden 50 bini aşkın profesyoneli ağırlıyor. Fuar kapsamında 70 ülkeden 400'ün üzerinde alım heyetinin Türk şirketleriyle bir araya gelmesi planlanıyor. 25 bin metrekarenin üzerindeki alanda gerçekleştirilen organizasyonda inşaat ve yapı malzemelerinden makineye, otomotivden enerjiye, gıdadan tarıma, sağlıktan tekstile kadar çok sayıda sektör temsil ediliyor. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29'uncu Uluslararası İş Forumu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL FİNANSAL ÜS OLACAK

İstanbul'u uluslararası finansal hizmetler, bölgesel fon yönetimi, finansal teknolojiler, katılım finans ve sürdürülebilir finans alanlarında daha güçlü bir merkez haline getirme vizyonuyla da hareket ettiklerini belirten Yılmaz, "Türkiye'de güçlü bir siyasi istikrar var. Siyasi istikrarımız olduğu gibi makroekonomik temellerimiz de sağlam. Diğer yandan bankacılık sistemimiz son derece sağlam, sermaye yeterlilik oranı son derece yüksek" dedi.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Son dönemlerde sadece sermaye piyasalarının kısıtlı bir alanında ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıya olduklarını anlatan Yılmaz, "Bu alana yönelik olarak da gerekli tüm idari ve adli tedbirler alınmış durumda, alınmaya devam ediliyor. Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha kuvvetlendirmiş şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

TİCARETE KATKI SAĞLAYACAK

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar da, 21. MÜSİAD EXPO ile 29. Uluslararası İş Forumu vesilesiyle ulusal ve uluslararası iş çevrelerinin bir araya geldiğini belirtti. Ağar, "MÜSİAD EXPO farklı sektörlerden güçlü üreticileri, lider markaları ve dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası alıcıları bir araya getiren, Türkiye'nin üretim gücünü dünyayla buluşturan en güçlü vitrinlerden birisi. 114 ülkeden 8 bini yabancı olmak üzere toplamda 50 bin kişinin fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz. Eş zamanlı olarak gerçekleşecek Uluslararası İş Forumu'nun da farklı ülkelerden iş insanları ve girişimcileri bir araya getirerek yeni iş bağlantılarının kurulmasına, ticaret ve yatırım imkânlarının geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



YAPAY ZEKA ANA GÜNDEM

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, sadece bir fuarın kapılarını açmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda Türkiye'nin üretme azmini, ticaret ahlakını, girişimcilik cesaretini ve dünyaya açık vizyonunu hep birlikte bir kez daha konuşmak için bir araya geldik" dedi. Özdemir, MÜSİAD EXPO'da bu yıl yapay zekâdan üretim teknolojilerine, yeni ticaret yollarından ticari diplomasiye kadar geleceği ilgilendiren birçok başlığı ele alacaklarını belirterek, bu kapsamda 29. Uluslararası İş Forumu'nda yapay zekâyı ele alacaklarını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör