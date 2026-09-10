Sersim yeni bulaşık makinesi fabrikası kuruyor

977'den bu yana üretim yatırımlarını sürdüren ve150'den fazla ülkeye ihraç eden Sersim, yeni bulaşık makinesi fabrikası yatırımıyla üretim kapasitesini ve ürün gamını genişletti. Şirket, pişirme ve soğutmanın ardından bulaşık makinesi üretimine de girerken, yeni yatırımla uluslararası pazarlardaki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Berlin'de düzenlenen IFA'da yeni bulaşık makinesi ürün grubunu ilk kez uluslararası sektör profesyonellerine tanıtan Sersim, yeni fabrikasında üretilen ürünler için VDE Safety Sertifikası da aldı. Sersim Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ustaoğlu, yatırımın şirketin büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bulaşık makinesi fabrikası yatırımımızla üretim gücümüzü yeni bir alana taşıyoruz. Ar-Ge ve üretimden gelen gücümüzü kullanarak ürün gamımızı genişletiyor ve büyümeye devam ediyoruz. Uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör