Sertifikaya 2 kat talep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen gayrimenkul sertifikası modelinin ilki olan Damla Kent projesinin halka arzı 4-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Projeye hedeflenenin yaklaşık 2 katı (1.87) talep oldu. Halka arzda 1 adet sertifika 7.59 liradan satıldı. Halka arz edilen 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897 milyon 111 bin 722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşti.Toplam 2 milyar 820 milyon 593 bin sertifikanın halka arzından 21.4 milyar TL (520 milyon $) gelir sağlandı. Böylece borsa tarihinin en büyük halka arzına imza atıldı. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet gayrimenkul sertifikasının 1.87 katına denk gelen 3 milyar 595 milyon 903 bin 893 adet gayrimenkul sertifikası talebi geldi. Halka arzda 726 bin 719 yatırımcı sertifika aldı. Gelen talebin büyüklüğü 27.3 milyar TL oldu. Halka arz edilen sertifikalar 2 bin 214 konutu temsil ediyor.Projenin A etabındaki 1.540 konuta ek B etap olarak 674 konutun daha satışı gerçekleştirilmiş oldu. İki etaptaki toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün yakın zamanda temelleri atılarak inşaatı başlayacak. Halka arz edilen gayrimenkul sertifikaları, 14 Ağustos'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.Gayrimenkul sertifikası ile satışa sunulan Damla Kent Projesi, kapsamında İstanbul Başakşehir'de, 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik inşaat alanında, 5 etapta toplam 5 bin 325 konut inşa edilecek. Proje kapsamında herhangi bir alt veya üst limit koşulu olmadan vatandaşlar bütçelerine göre alım yapıp sertifika biriktirebilecek. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, 'damlaya damlaya ev olur' düşüncesiyle mülk edinme veya Borsa İstanbul'da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma imkânı sunulmuş olacak. Vatandaşlara mülkün tamamı yerine belirli bir payına sahip olma avantajı sunulacak. Bu sayede her bütçeye uygun ve küçük paylarla konut alımının önü açılacak. Borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak.Gayrimenkul sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı seçenek sunuluyor. 1- Konut edinme hakkı (Asli Edim): Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur. 2- Nakit kazanma hakkı (Tali Edim): Yatırımcılar ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır. 3- Alım-satım (Hisse gibi işlem): Yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.631.516 adet sertifika863.276 adet sertifika1.384.916 adet sertifika1.833.345 adet sertifikaBakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Damla Kent Projesi'nin konut sertifikaları Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarlı halka arzı olarak rekor kırdı" denilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, diğer etapların da halka arz edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizi ev sahibi yapabilmek için hayata geçirdiğimiz, yapı stoğunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projemize vatandaşlarımız güvendi, inandı. Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla; 27,3 milyar TL'lik rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz."