Servis kavgası

Okulların açılmış olmasına rağmen servis sorunu çözülemiyor. Servisçiler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) belirlediği tarifelere devlet okullarında uyarken, özel okullarda 'hostes ücreti', 'yeni araba', 'bilgilendirme mesajları', 'kameralı araba' gibi gerekçelerle fiyatı iki hatta üçe katlıyor. Çocuklarının eğitimlerinin aksamaması için servis ücretlerine boyun eğen veliler, fazla ödediği ücret için Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuruda bulunuyor. Bu durumu öğrenen bazı servis işletmeleri ise velilere, "Ya şikâyetinizi geri alın ya çocuğunuzu!" diyor. UKOME kararlarının özel-devlet ayrımı olmadan tüm servisler için geçerli olduğunu belirten avukatlar, bunun yasaya aykırı olduğunu ve velilerin dava açması gerektiğini vurguluyor.İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı Turgay Gül, UKOME'de belirlenen fiyatların maliyetleri karşılamadığını söyledi. Bu fiyat tarifesinin devlet okullarında uygulandığını kabul eden Gül, "Devlet okullarında çocuklar genellikle yakın mesafede oluyor. O nedenle servisçiler ikinci bir servis yapıyor. Böylece maliyetlerini çıkarıp kâr ediyor. Ancak özel okullarda ikinci bir işe çıkılamıyor. O nedenle de UKOME tarifesi uygulanamıyor" dedi. Son dönemde kasko, sigorta ve araç bakım giderlerinin arttığını anlatan Gül, "Ayrıca hostes ücreti, GPRS, veliye mesajla bilgilendirme gibi ek hizmetlerimiz de var. Maliyetlerimiz çok yüksek" diye konuştu. Velilerden çok şikâyet aldıklarını anlatan Gül, "Tüketici mahkemelerine ya da hakem heyetlerine gidiyorlar. Ancak bu fiyat baskısı devam ederse bir çok servis kontak kapatacak. O tarifeyi özel okullarda uygulamamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü de, özelde farklı devlette farklı ücret tarifesinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi. UKOME'nin belirlediği ücret tarifesinin dışında bir ücretin talep edilemeyeceğinin altını çizen Güllü, "Servis araçlarının nasıl olması ve araçlarda nelerin bulunması gerektiği mevzuatta yer alıyor. Yani olması gereken hizmeti sundukları için ekstra hizmet talep edemezler" şeklinde konuştu.SERVİSşoförlerinin hizmet verme zorunluluğunun olduğunu aktaran Güllü, şunları anlattı: "Veli şikâyet ettiği için servisin hizmet vermemek gibi bir lüksü yok. Bu anayasaya aykırı. 6502 Sayılı Tüketici Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında 'Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz' ifadesi yer alıyor. Bu durumu yaşayan veli, tedbir talepli tazminat davası açabilir. Tedbir talebinde hakim servise acilen bu hizmeti verme yönünde karar çıkartır. Ardından bu sürede eğer servis aracı hizmet vermediyse, çocuğunu özel araç ya da taksiyle gönderen veli bunun maddi tanzimini talep eder. Mağduriyet için de manevi tazminat alabilir."ÖTE yandan, servislerin fiyat artışında gerekçe olarak gösterdiği hostes ücretlerin de arkadan dolandığı öğrenildi. Bir servis aracında hostes olarak çalışan, A. K., "4 yıldır servislerde hosteslik yapıyorum. Sadece denetim yapılacağı zaman sigortamı yapıyorlar. Sonrasında çıkarıyorlar. Asgari ücretin altında çalışıyorum. Birçok servis benzer durumda hostes çalıştırıyor. O nedenle başka yerlere başvuru yapmamın da çok anlamı olmuyor" dediHATIRLANACAĞI üzere İstanbul UKOME'de nisan ayında yapılan toplu taşıma zammıyla birlikte servis araçlarına yüzde 40 zam uygulanmıştı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala da yüzde 19.20 ilave zam yapıldı. Ancak servisçiler, 'hostes ücreti', 'yeni araba', 'bilgilendirme mesajları', 'kameralı araba' gibi ek hizmetler sunduklarını bu nedenle ek ücret talep ettiklerini belirtiyor. Avukatlar tek taraflı hizmet dayatması olamayacağını belirtirken, kasko, sigorta ve araç bakım gibi hizmetlerinin fiyat tarifesi belirlenirken dikkate alındığını vurguluyor.SERVİSLERİN GPRS, mesaj gibi ek hizmetleri ileri sürerek fiyat artışlarına bahane bulduklarını anlatan Güllü, "Tek taraflı sunulan ek hizmet, ilave ücret alınmasına hukuki zemin oluşturmaz. Servislerin bu hizmetler için velilere, 'Biz GPRS, mesaj gibi hizmetler sunacağız. Bunun için de fiyatımızı şu oranda artırıyoruz' şeklinde sözleşme hazırlaması ve velilerin de imzalaması gerekir. Veli kabul etmezse UKOME ücreti uygulanır" dedi.