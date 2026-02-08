Servis ücretini menüye yansıtana ceza kesiliyor

Ticaret Bakanlığı, kuver ve servis ücretlerinin yasaklanmasının ardından restoranların menüye zam yapmasına tepki gösterdi. Yüzde 12'lik servis bedelini menüye zam olarak yansıtan işletmeye 1 milyon 860 bin TL ceza uygulanması için işlem başlatıldı. Yapılan inceleme kapsamında masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda, "Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15.000 TL yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL'ye hizmet verirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarını 16.500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini" beyan ettikleri görüldü. Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı belirlendi.Açıklamada söz konusu işletmenin kendi beyanları ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konunun Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletileceği aktarılırken, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. Ayrıca 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliği çerçevesinde alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle aykırılık oluştuğu tespit edildi. Bakanlık bu konuda da firmaya idari işlem uyguladı. Bakanlık açıklamasında, "Şüphe yok ki Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver ve benzeri herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir" denildi.