Sevgililer Günü’nde mutluluğun teknolojik adresi: Casper

OYUN TUTKUSUNU ZİRVEYE TAŞIYAN HEDİYELER: EXCALİBUR G915 VE G870 GAMİNG LAPTOP

Casper, Sevgililer Günü'nde oyun tutkunlarını da unutmuyor. Yüksek performans, güçlü donanım ve şık tasarımı bir araya getiren Excalibur G915 Gaming Laptop ve Excalibur G870 Gaming Laptop, oyunseverler için heyecan verici hediye alternatifleri sunuyor. Excalibur G870 modeli; Intel® Core™ i7-13620H ve Core 7 240H işlemci seçenekleriyle RTX 3050, RTX 4050, RTX 5050 ve RTX 5060, RTX 5070 ekran kartı alternatiflerini bir arada sunarak yüksek kare hızları ve akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. MUX Switch teknolojisi sayesinde entegre ve harici ekran kartları arasında anında geçiş yapılabiliyor. Grafik performansında fark yaratan MUX Switch teknolojisiyle öne çıkan Excalibur G870, entegre ve harici ekran kartları arasında anında geçiş imkânı sunan Excalibur G915 Gaming Laptop; ince ve hafif tasarımını üst seviye performansla birleştiriyor. Intel® Core™ i7-13620H işlemcisi ile RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleri sayesinde rekabetçi oyuncular için güçlü ve iddialı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sevgililer Günü'nde oyun tutkusunu paylaşmak ya da oyunseverlere unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyenler için Excalibur serisi, performans dolu bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor.

G915.1362-BE70A-C'nin fiyatı 76.519 TL

G870.1362-BQ60A-C'nin fiyatı 66.294 TL

