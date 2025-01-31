Sevgililer Günü’ne Özel Kaçırılmayacak indirimler idefix’te!

Unutulmaz Aşkların, Unutulmaz Hediyeleri idefix'te!

Oyun konsollarından akıllı cep telefonlarına, kulaklıklardan akıllı saatlere, çikolatalardan termos mataralara, yürüyüş koşu ayakkabılarından polarlara, yetişkin LEGO setlerinden pelüş ayılara kadar tüm ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sunan idefix, Sevgililer Günü'ne özel kampanyaları ile avantajlı alışveriş fırsatları sağlıyor.

Sevgililer Günü'nde Kaçırılmayacak Kampanyalar…

idefix, Sevgililer Günü'nde her zevke uygun kampanyaları müşterilerine sunuyor. Sevgililer günü konsept hediye kutularında sepette %25 indirim, Stanley markalı termoslarda sepette %25'e varan indirim, polarlarda 309,9 TL'den başlayan fiyatlar, dünyaca ünlü çok satan parfümlerde sepette %15'e varan ek indirimler ve marka saatlerde %25'e varan indirimleri ve daha birçok üründe kaçırılmayacak kampanyaları müşterileriyle buluşturuyor. idefix, Sevgililer Günü'nde de tüm sevdiklerini hatırlayanlar için sayısız seçenek sunuyor.