Sezon girişimcileri iş başında

Girişimcilik denildiğinde akla uzun vadeli yatırımlar, yıllarca emek verilen markalar ve sabırla büyütülen şirketler gelirdi. Ancak son yıllarda yeni bir girişimci profili ortaya çıktı: Sezon avcıları. Bu girişimciler bir iş fikrine yıllarını vermek yerine, toplumdaki anlık ihtiyaçları, mevsimsel değişimleri ve kısa süreli trendleri yakalayarak hızlı hareket ediyor. Kimi zaman birkaç haftalık, kimi zaman birkaç aylık fırsatların peşine düşen bu yeni nesil girişimciler, düşük maliyetle yüksek kazanç elde etmeyi hedefliyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle trendlerin ömrünün kısalması, tüketici alışkanlıklarının hızla değişmesi ve dijital satış kanallarının yaygınlaşması sezon girişimciliğini adeta yeni bir iş modeline dönüştürdü. Bir dönemin popüler ürünü birkaç ay sonra unutulurken, sezon avcıları çoktan yeni fırsatlara yönelmiş oluyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sezon girişimcilerinin radarına giren alanlar da hızla değişiyor. Bu dönemde özellikle turizm, açık hava yaşamı ve sıcak hava kaynaklı ihtiyaçlar yeni gelir kapıları oluşturuyor. Son dönemde dikkat çeken fırsatlardan biri mobil soğuk içecek noktaları. Özellikle sahil bölgelerinde kurulan taşınabilir limonata, cold brew kahve ve doğal meyve suyu stantları düşük yatırım maliyetiyle girişimcilerin ilgisini çekiyor. Bir diğer yükselen alan ise taşınabilir klima ve vantilatör kiralama hizmetleri. Festival, düğün ve açık hava organizasyonlarının artmasıyla birlikte günlük kiralama modeli yeni bir gelir kalemi haline geldi.

PLAJ EKONOMİSİ BÜYÜYOR



Yaz sezonunun en hareketli alanlarından biri ise plaj ekonomisi. Güneşlik, şezlong, paddle board, kano ve elektrikli deniz scooterı kiralama hizmetleri birçok bölgede yoğun talep görüyor. Bazı girişimciler ise plajlarda telefon şarj istasyonları kuruyor. Özellikle tüm gününü sahilde geçiren tatilciler için powerbank kiralama hizmetleri yeni bir iş kolu olarak dikkat çekiyor. Drone ile tatil fotoğrafçılığı yapan girişimciler de sezonun kazananları arasında yer alıyor. Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte tatilciler profesyonel çekimlere daha fazla ilgi gösteriyor.

SICAKLIK ARTTIKÇA YENİ İŞLER DOĞUYOR



Yüksek sıcaklıklar farklı sektörlerde de fırsatlar yaratıyor. Ev ve iş yerlerinde klima bakım hizmetlerine olan talep her yıl katlanarak büyüyor. Mobil araç klima servisleri ise son dönemin yükselen iş modelleri arasında gösteriliyor. Evcil hayvan sahiplerine yönelik taşınabilir serinletme ürünleri, köpek havuzları ve yazlık bakım hizmetleri de sezon girişimcilerinin radarına girmiş durumda. Tarım tarafında ise yazlık sulama sistemleri, güneş enerjili bahçe ekipmanları ve mobil tarla bakım hizmetleri dikkat çeken alanlar arasında bulunuyor.

TRENDLERİ YAKALAYAN KAZANIYOR



Uzmanlara göre sezon girişimciliğinin temelinde hız yatıyor. Bu modelde başarıyı belirleyen unsur sermayeden çok doğru zamanı yakalamak. Talebin yükseldiği dönemi erken fark eden girişimciler kısa süre içerisinde önemli gelirler elde edebiliyor. Ancak uzmanlar bu modelin risklerine de dikkat çekiyor. Çünkü sezon sona erdiğinde talep de büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Bu nedenle başarılı sezon girişimcileri tek bir alana bağlı kalmak yerine yıl boyunca farklı dönemlerde ortaya çıkan fırsatları takip ediyor.

BLUEFARM TARIM'DAN 4.5 MİLYON EUROLUK YATIRIM



DCT Trading'in bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım, Maxis Girişim Sermayesi ortaklığıyla Edirne İpsala'da hayata geçireceği 4.5 milyon euro tutarındaki yüksek teknolojili yaban mersini üretim çiftliğinin lansmanını gerçekleştirdi. Yaklaşık 265 dönüm alanda kurulacak projede 150 bin yaban mersini fidanı dikilmesi planlanıyor. Tamamen otomasyon tabanlı olarak tasarlanan tesiste sulama, gübreleme ve iklim kontrolü gibi tüm süreçler dijital olarak yönetilecek. DCT Trading ve Bluefarm Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, yatırımın tamamlanması ile Türkiye'yi Avrupa'nın önemli yaban mersini tedarikçilerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Tarımda ileri teknoloji kullanımında bölgesel bir merkez olmayı amaçlıyoruz" dedi. Maxis Genel Müdürü Özgür Temel ise Bluefarm Tarım yatırımının, tarımda teknoloji kullanımı, sürdürülebilir üretim anlayışı ve ihracat potansiyeli ile güçlü bir büyüme fırsatı sunduğunu ifade etti.

GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ YAPAY ZEKÂDA YARIŞTI

Yapay zekâ artık sadece teknoloji devlerinin değil, girişimcilerin, üreticilerin ve KOBİ'lerin de rekabet gücünü belirleyen en önemli araçlardan biri haline geliyor. Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu da Türkiye'nin teknolojik gelişmeleri sadece takip eden değil, bilim ve sanatta öncülük eden bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak gençlerin yapay zekâ alanındaki üretimlerini desteklediklerini söyledi. Bu dönüşümün dikkat çekici örneklerinden biri olan Yapay Zekâ Film Yarışması'nda genç yetenekler, teknolojiyi sanatla buluşturarak geleceğin üretim modellerine ışık tuttu.

PASLANMAZ ÇELİKTE STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Nikel Paslanmaz, toplam 150 milyon doları aşan üç büyük yatırımla hem üretim kapasitesini artırmaya hem de Türkiye'de paslanmaz çelikte stratejik bir dönüşümün önünü açmaya hazırlanıyor. Sakarya Ferizli'de kurulacak entegre çubuk üretim tesisi ve planlanan yassı ürün yatırımlarıyla üretim altyapısını güçlendiren şirket, yurtdışındaki yeni servis merkezi hamlesiyle de küresel büyümesini hızlandırıyor. Nikel Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yalgın, paslanmaz çelikteki gümrük ve antidamping uygulamalarına da dikkat çekti. Yalgın, ham maddeye uygulanan yüzde 12 gümrük vergisi zaten başlı başına ciddi bir yük iken bunun üzerine gelen uygulamaların sanayinin rekabet gücünü daha da zorladığını vurguladı ve Türkiye'de entegre paslanmaz çelik üretiminin artık stratejik bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.