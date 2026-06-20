SGK borçlarına 72 ay taksit ve faiz indirimi fırsatı! Bakan Işıkhan’dan belediyelere ve işverenlere çağrı

31 AĞUSTOS'A KADAR FAİZ AVANTAJI

Bakan Işıkhan, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü açıkladı. Düzenleme kapsamında mevcut tecil ve taksitlendirme işlemlerinden yararlanan işverenlerin borçları da daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılabilecek.

Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasında, "Daha önce 36 ay olan tecil süresini tam iki katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık. Yine daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil limitini 10 milyon liraya çıkardık. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda uygulanan yıllık tecil faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.