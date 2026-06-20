SGK borçlarına 72 ay taksit ve faiz indirimi fırsatı! Bakan Işıkhan’dan belediyelere ve işverenlere çağrı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kars'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş dünyasına yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu.
SGK'ya borcu bulunan işverenler ve belediyelre çağrı yapan Bakan Işıkhan, düzenleme kapsamında hem ödeme süreleri uzatıldığını hem de finansman maliyetlerini azaltacak faiz indirimi hayata geçirildiğini belirtti.
31 AĞUSTOS'A KADAR FAİZ AVANTAJI
Bakan Işıkhan, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü açıkladı. Düzenleme kapsamında mevcut tecil ve taksitlendirme işlemlerinden yararlanan işverenlerin borçları da daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılabilecek.
Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasında, "Daha önce 36 ay olan tecil süresini tam iki katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık. Yine daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil limitini 10 milyon liraya çıkardık. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda uygulanan yıllık tecil faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.
BELEDİYELER DE YARARLANABİLECEK
Yeni düzenlemenin yalnızca özel sektör işverenlerini değil, SGK'ya borcu bulunan belediyeleri de kapsadığını vurgulayan Işıkhan, işletmelerin ve belediyelerin bu fırsatı değerlendirerek hızlı şekilde başvuru yapmalarını tavsiye etti.
Mevcut tecilli borçların da yüzde 29 faiz oranı üzerinden yeniden düzenlenebilmesinin önünün açıldığını belirten Işıkhan, bu sayede daha önce yapılandırılmış borçlara sahip işverenlerin de avantajlardan yararlanabileceğini söyledi.
"İŞLETMELERİN NEFES ALMASINI SAĞLAYACAK"
Düzenlemelerin temel amacının işletmelerin finansman yükünü hafifletmek olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu düzenlemeleri, işletmelerimizin nefes almasını sağlamak, çalışanlarımızın işini korumak ve ekonomimizin çarklarının güçlü şekilde dönmesini temin etmek üzere çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Işıkhan ayrıca, bölgesel ve küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü bir görünüm sergilediğini belirterek, hükümetin üretim, yatırım ve istihdamı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.