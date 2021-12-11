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Giriş Tarihi: 11.12.2021 23:40 Son Güncelleme: 11.12.2021 23:42

SGK, e-Tebligat başvuru süresini uzattı

AA
SGK, e-Tebligat başvuru süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 31 Aralık'ta sona erecek elektronik tebligat (e-Tebligat) adresi almak zorunda olan işverenlere tanınan son başvuru süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi

SGK'den yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi kapsamında, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10 Aralık 2021'de yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır."

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SGK, e-Tebligat başvuru süresini uzattı
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