SGK prim borçları için yeni düzenleme: Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi

SGK'dan prim borçlarına yeni düzenleme bir düzenleme getirdi. Buna göre, borçların taksitlendirilmesinde geçerli olan yüzde 10'luk peşin ödeme şartı esnetildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Yeni düzenlemeyle yapılan değişiklikler şu şekilde:
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Işıkhan, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.
