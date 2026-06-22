SGK’dan borç yapılandırmasında yeni düzenleme: Başvuru ve ilk taksit süresi 31 Ağustos’a uzatıldı

İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların ilk taksit ödemelerini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yapılan işlemlerde tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.

Öte yandan ilk taksitin ödenmesiyle birlikte haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Ayrıca araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılabilmesine de imkan sağlanacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör