SGK’dan prim borçlarına yeni düzenleme: Yapılandırmada esneklik artırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayımladığı yeni genelgeyle, prim borçlarının teciline ilişkin uygulamalarda önemli kolaylıklar sağlandı. Düzenleme kapsamında, borçların taksitlendirilmesinde geçerli olan yüzde 10'luk peşin ödeme şartı esnetildi. Buna göre, borcun kaç takside bölündüğüne bakılmaksızın peşin ödenecek tutar bir taksit bedeliyle sınırlandırıldı. Yeni takvimle birlikte borçların 36 aya kadar yapılandırılabilmesinin önü açıldı.
Yapılan değişikliklerin özellikle mali zorluk yaşayan küçük ölçekli işletmeler ile çiftçilere yönelik olduğu belirtildi. Düzenlemeyle, üreticiler ve küçük esnaf üzerindeki prim borcu yükünün hafifletilmesi ve ödeme süreçlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
TEMİNAT SINIRI YÜKSELTİLDİ
Genelgede yer alan bir diğer önemli düzenleme ise teminat uygulamasında yapıldı. Daha önce 50 bin TL olan teminatsız taksitlendirme üst sınırı, beş kat artırılarak 250 bin TL'ye çıkarıldı. Buna göre, borç tutarı 250 bin TL'yi aşmayan kişilerden gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek.
Ayrıca 4/b kapsamındaki esnaf ve tarım Bağ-Kur'lular için dikkat çeken bir kolaylık getirildi. Borçlarını taksitlendiren sigortalılar, yapılandırma devam ederken "borcu yoktur" belgesi alabilecek. Bu uygulama, borçluların ticari faaliyetlerini sürdürmelerine ve resmi işlemlerini aksatmadan yürütmelerine imkan tanıyacak.
TAKSİTLERDE ESNEKLİK SAĞLANDI
Ödeme güçlüğü yaşayanlar için taksit ihlali toleransı da artırıldı. Daha önce bir takvim yılı içinde üç olan taksit gecikme hakkı dörde çıkarıldı. Tecilin bozulması için dördüncü kez gecikme yaşanması gerekecek. Ayrıca geçmişte yapılandırması bozulanlara da yeni bir hak tanınarak, borçların kapatılması halinde önceki ihlallerin "bozulmuş tecil" olarak değerlendirilmemesi ve yeniden başvuru yapılabilmesi sağlandı.
Ödeme kapasitesi sınırlı olan borçlular için ilk altı ayda yarım taksit ödemeye dayalı kademeli bir model uygulanabilecek. Böylece borçlular daha düşük tutarlarla sürece başlayarak mali dengelerini yeniden kurma imkanı bulacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin SGK birimlerine başvurarak belirlenen ilk taksit tutarını ödemeleri yeterli olacak.