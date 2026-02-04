SGK’den prim borçlarına yeni düzenleme: Yapılandırmada esneklik artırıldı

TEMİNAT SINIRI YÜKSELTİLDİ

Genelgede yer alan bir diğer önemli düzenleme ise teminat uygulamasında yapıldı. Daha önce 50 bin TL olan teminatsız taksitlendirme üst sınırı, beş kat artırılarak 250 bin TL'ye çıkarıldı. Buna göre, borç tutarı 250 bin TL'yi aşmayan kişilerden gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek.

Ayrıca 4/b kapsamındaki esnaf ve tarım Bağ-Kur'lular için dikkat çeken bir kolaylık getirildi. Borçlarını taksitlendiren sigortalılar, yapılandırma devam ederken "borcu yoktur" belgesi alabilecek. Bu uygulama, borçluların ticari faaliyetlerini sürdürmelerine ve resmi işlemlerini aksatmadan yürütmelerine imkan tanıyacak.