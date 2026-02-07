SGK’nın listesinde olmayan ilaç için emsal karar! Geri ödeme hukuka uygun bulundu

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.02.2026 12:38

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesinde olmayan ilaç için mahkeme emsal bir karara imza attı. Mahkeme, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan 147 bin 908 lira 52 kuruşluk ilaç bedelinin vefat eden hasta yakınlarına ödenmesine karar verdi.

DHA Ekonomi
Ankara'da akciğer kanseri tedavisi sırasında hayatını kaybeden Nurettin Boyar'ın kullandığı kanser ilacının bedelinin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yakınlarına ödenmesi yönündeki mahkeme kararını istinaf hukuka uygun buldu.

AİLE İLACI KENDİ İMKANLARIYLA TEMİN ETTİ

Rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvuran Nurettin Boyar'a akciğer kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın ileri evrede olması nedeniyle hekimler, kemoterapi ve radyoterapi yerine "akıllı ilaç" tedavisi önerdi. Tedavinin aciliyeti nedeniyle aile, reçete edilen ilacı kendi imkânlarıyla temin etti.

İlacı kullandıktan sonra sağlık durumunda gerileme görülen Boyar, 12 Nisan 2023'te kontrol amacıyla gittiği hastanede kaptığı ileri sürülen bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti.

SGK: "GERİ ÖDEME LİSTESİNDE DEĞİL"

Boyar'ın kızı Sevcan Özmen, babasının tedavi sürecinde kullanılan ilacın bedelinin iadesi için SGK'ya başvurdu. Ancak SGK, söz konusu ilacın geri ödeme listesinde yer almadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

MAHKEMEDEN "İLAÇ HAYATİ ÖNEME SAHİP" TESPİTİ

Bunun üzerine Özmen, avukatı aracılığıyla Ankara 8. İş Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 9 Temmuz 2024 tarihli kararında başvuruyu kabul etti.

Kararda, hastane raporlarına dayanılarak ilacın:

  • Hastalığın tedavisinde hayati öneme sahip olduğu,
  • Kullanımının zorunlu olduğu,
  • Mevcut tedavilere kıyasla daha etkili ve faydalı kabul edildiği,
  • Muadilinin bulunmadığı vurgulandı.

Bu gerekçelerle 147 bin 908 lira 52 kuruşluk ilaç bedelinin, Boyar'ın eşi Nermin Boyar ile çocukları Kadir Ferhat Boyar ve Sevcan Özmen'e ödenmesine hükmedildi.

SGK'NIN İTİRAZI İSTİNAFTAN DÖNDÜ

SGK karara itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu. Kurum vekili, ilacın kullanılmasından kısa süre sonra hastanın vefat ettiğini, sağlık kurulu raporunun yeterli olmadığını ve kamu kaynaklarının sınırlı olduğunu savundu.

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, uzman heyet raporları ve dosya kapsamındaki belgeler doğrultusunda ilk derece mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Böylece SGK'nın istinaf başvurusu esastan reddedildi.

