SGK’nın listesinde olmayan ilaç için emsal karar! Geri ödeme hukuka uygun bulundu

MAHKEMEDEN "İLAÇ HAYATİ ÖNEME SAHİP" TESPİTİ

Bunun üzerine Özmen, avukatı aracılığıyla Ankara 8. İş Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 9 Temmuz 2024 tarihli kararında başvuruyu kabul etti.

Kararda, hastane raporlarına dayanılarak ilacın:

Hastalığın tedavisinde hayati öneme sahip olduğu,

Kullanımının zorunlu olduğu,

Mevcut tedavilere kıyasla daha etkili ve faydalı kabul edildiği,

Muadilinin bulunmadığı vurgulandı.

Bu gerekçelerle 147 bin 908 lira 52 kuruşluk ilaç bedelinin, Boyar'ın eşi Nermin Boyar ile çocukları Kadir Ferhat Boyar ve Sevcan Özmen'e ödenmesine hükmedildi.

SGK'NIN İTİRAZI İSTİNAFTAN DÖNDÜ

SGK karara itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu. Kurum vekili, ilacın kullanılmasından kısa süre sonra hastanın vefat ettiğini, sağlık kurulu raporunun yeterli olmadığını ve kamu kaynaklarının sınırlı olduğunu savundu.

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, uzman heyet raporları ve dosya kapsamındaki belgeler doğrultusunda ilk derece mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Böylece SGK'nın istinaf başvurusu esastan reddedildi.