Siber Güvenlik Başkanlığı yeni görevlerle güçlendi

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Dijital Dönüşüm, Finans ve İnsan Kaynakları ofisleri kapatılırken, Yatırım Ofisi'nin adı "Yatırım ve Finans Ofisi" şeklinde değiştirildi.

YAPAY ZEKA

Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanlığı'nın görevlerinde de düzenlemeye gidildi. Kararnameyle kapatılan ofislere ilişkin geçiş hükümleri de düzenlendi. Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de düzenleme yapıldı. Kararname ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev alanına, kamunun dijital dönüşümüne ve kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek ve bu alanlarda kurumlar arası işbirliğini artırmak gibi görevler de eklendi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin çalışmalarıyla geliştirilen "E-Devlet/Özel Sigortalarım" projesinde ilk faz tamamlandı. Sigortacılık alanında vatandaşlara hızlı, kolay ve etkin bir erişim sağlama ve işlem yapma imkânları sunmak üzere geliştirilen "Özel Sigortalarım" uygulaması e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açıldı.