Siber güvenlik tek çatı altında

Siber Güvenlik Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurul'da son dakika önergeleriyle değiştirilerek yasalaşan düzenleme özetle şöyle: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanlığı'nın ulusal siber güvenliğe ilişkin görev ve yetkileri ile bu alanda hizmet veren yapılanması da Siber Güvenlik Başkanlığı'nın bünyesine dahil edildi. Böylece kamuda doğrudan ulusal siber güvenliğe ilişkin tüm kurum ve kuruluşlar, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yapısı altında toplanacak.

ALGI OLUŞTURMAYA 5 YIL CEZA

Kanunla, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ulusal siber güvenlik faaliyetlerine ilişkin görevleri Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ulusal siber güvenlik faaliyetlerine ilişkin varlık envanterinin ve bu faaliyetlerin yürütülmesinden kaynaklanan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükleri Siber Güvenlik Başkanlığı'na geçecek. Kanunda siber güvenliğe ilişkin getirilen yeni cezalarda da suçun niteliğinde somutlaştırmaya gidildi. Buna göre de siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratan, kurumları veya şahısları hedef göstermek için yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

YURTDIŞINA SATIŞ İZİNLE

Siber güvenlik ürün, sistem, yazılım, donanım ve hizmetlerinin yurtdışına satışı da başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslarla yapılacak. Bu usul ve esaslarda yer alacak izne tabi ürünlerin yurtdışına satışında Başkanlık onayı alınacak. Siber Güvenlik Kurumu Başkanı'na verilmesi öngörülen alma, el koyma ve kopya çıkarma yetkisi kanun teklifinden çıkarıldı. Başkanlık hakim izni olmadan arama, el koyma ve kopya çıkarma yapamayacak.