Siber güvenlikte kontenjanlar katlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. Özvar, yaptığı açıklamada, geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda önemli kapasite artışları gerçekleştirirken, mezun arzının yüksek olduğu alanlarda ise dengeli bir planlama anlayışı benimsediklerini belirtti.

BİLİŞİM VE OSB-MYO ARTTI

Kontenjan planlamasının sonuçlarının özellikle bilişim ve teknoloji alanlarında açık şekilde görüldüğüne işaret eden Özvar, ön lisans programlarında bilişim teknolojileri kontenjanlarının yaklaşık yüzde 48, OSB-MYO kontenjanlarının ise yaklaşık yüzde 41 artırıldığı bilgisini verdi. En dikkati çekici artışın ise siber güvenlik alanında yaşandığına dikkati çeken Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek yüzde 1.520 arttığını vurguladı. Lisans programlarında da geleceğin ihtiyaçlarına göre benzer bir planlama yürüttüklerine değinen Özvar, bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki kontenjanların son üç yılda yaklaşık yüzde 31 artırıldığını, bu artışın yazılım, yapay zekâ, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacından kaynaklandığını aktardı. Özvar, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanlarının yüzde 11, spor bilimleri fakültelerinin kontenjanlarının yüzde 34, sanat ve tasarım fakültelerinin kontenjanlarının ise son 4 yılda yaklaşık yüzde 16 artırıldığını bildirdi. Stratejik alanlarda ise dengeli bir planlama benimsediklerini belirten Özvar, tıp fakültelerinin kontenjanlarında yüzde 2,8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise yüzde 1.6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirdiklerini kaydetti. Özvar, yükseköğretimde yürütülen planlamayla mezun arzı ile istihdam arasındaki dengeyi güçlendirmeyi, bilişim, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve üretim odaklı alanlarda nitelikli insan kaynağını artırmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör