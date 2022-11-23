Siber saldırıya karşı sigorta kalkanı

Siber güvenlik tehditleri, saldırı türlerinin daha yenilikçi ve öngörülemez bir hale gelmesi nedeniyle her gün daha önemli hale geliyor. Saldırıların artması ile birlikte, küresel siber sigorta pazarının 7 milyar dolarlık prim değerine ulaşması da aslında şaşırtıcı değil. GlobalData'ya göre 2025'e kadar bu rakam 20.6 milyar dolara çıkacak. Şirketler, tarafında siber sigortanın fiyatlarında da ciddi artışlar var. 2022'nin ikinci çeyreğinde küresel bazda siber sigorta fiyatının yüzde 79 arttığı belirtiliyor.Lloyd's CEO'su John Neal, yüksek fiyatların hem taleplerdeki artışa hem de 2010 ile 2018 arasındaki uzun süredir düşen fiyatlara karşı bir tepki olduğunu söylüyor. Bunun sebebi ise korsanların bir şirketin sistemlerini devre dışı bırakıp, onları tekrar online hale getirmek için talep ettiği fidye miktarındaki artış. Bu rakam milyonlarca doları bulabiliyor ve genellikle kripto para cinsinden isteniyor.Konu Türkiye sigortacılık sektörünün de gündeminde. 14'üncü Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı'nda konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Giderek artan bir şekilde siber riskle karşı karşıyayız. Tüm bu riskler artık sadece kişi ve kurumları değil, devletleri de tehdit ediyor. Elbette artan bu riskler sigortanın önemini de artırıyor" dedi. Dijitalleşmenin aynı zamanda güvensiz bir ortama da neden olduğunu dile getiren Eroğlu, "Giderek artan bir şekilde siber riskle karşı karşıyayız. Tüm bu riskler artık sadece kişi ve kurumları değil, devletleri de tehdit ediyor. Elbette artan bu riskler sigortanın önemini de artırıyor. Dolayısıyla hem sektör hem de düzenleyici kurum olarak bu riskleri nasıl ele alacağımızı ve sektörümüz açısından bunu nasıl fırsata çevirebileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.Türkiye'dehenüz oran az olsa da siber güvenlik tarafında düzenlenen sigorta sayısında ciddi artışlar var. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin hazırladığı rapora göre siber saldırılarda yeni yazılım ile metotların kullanım oranı yüzde 35 arttı. Fidye yazılımı saldırılarında da artışın yüzde 60'ı bulduğu kaydedildi. Sigorta şirketlerinin bu artışa yaklaşımı çekimser. Uzmanlar, bu ve benzeri hasarların ödenmesine devam edildiği sürece saldırıların önüne geçilmesinin zorlaşacağını söylüyor.