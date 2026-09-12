Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı! Yolculuklarda sıfır atık bilinci anlatılacak

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında farkındalık çalışmaları artarak devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile OPET arasında imzalanan "Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi İş Birliği Protokolü" kapsamında yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik kısa film yarışması projesi hayata geçirilecek.

YOLCULUKLARDA SIFIR ATIK TEMASI İŞLENECEK

Ulusal ölçekteki "Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması"na 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilecek. Sıfır Atık yaklaşımını yolculuk hikayeleri üzerinden ele alan ve 2 dakikayı geçmeyen kısa filmler değerlendirmeye alınacak. Her katılımcı yalnızca bir filmle yarışmaya katılabilecek. Kısa filmlerde, atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması gibi Sıfır Atık uygulamalarının günlük yolculuk deneyimine nasıl yansıtılabileceğine yönelik fikirlerin ortaya çıkması hedefleniyor.

450 BİN LİRA DEĞERİNDE TEKNOLOJİ HEDİYE ÇEKİ VERİLECEK

Başvurular, "sifiratikyolculugu.csb.gov.tr" adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Kısa film yarışmasına başvurular 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından filmler jüri tarafından değerlendirilecek. Ardından ilk 10'a giren kısa filmler halk oylamasına sunulacak ve dereceye giren yapımlar belirlenecek. Dereceye giren katılımcılara toplam 450 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Yarışmada, birincilik ödülü 200 bin, ikincilik ödülü 150 bin, üçüncülük ödülü ise 100 bin lira değerinde hediye çeki olarak belirlendi. Yarışmayı kazananlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Bakanlık ve OPET arasındaki "Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi İş Birliği Protokolü" ile akaryakıt sektöründe Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör