Sıfır atıkla arıtma pazarı üçe katlandı

Paketli su fiyatlarındaki afaki artış ve sıfır atık hareketinin yaygınlaşması hem vatandaşları hem de kurumları alternatif çözümlere yönlendirdi. Bu kapsamda su arıtma cihazlarına talep adeta patladı. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) verilerine göre 2019'da yıllık 300 bin adet seviyesinde olan ev tipi su arıtma cihazı pazarı, 2026 itibarıyla 1 milyon adede ulaştı. Arıtmalı su sebillerinin ise aynı dönemde yıllık satışları 10 bin adetten 120 bin adede çıkarak 12 kat arttı. Sadece son bir yılda arıtmalı sebil pazarı yüzde 100 büyürken, ev tipi cihazlarda bu oran yüzde 35'i buldu.

AYLIK DAMACANA 2.500 TL

SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz, paketli su fiyatlarının afaki fiyat artışının arıtma cihazlarına olan talebi patlattığını söyledi. Korkusuz, "İki kişilik bir ailenin aylık ortalama damacana tüketimi 10 adedi buluyor. Plastik damacana kullanımında bile aylık su gideri 1.500 TL'ye yaklaşırken, cam damacana ise maliyeti en az yüzde 50 artırıyor. Bu durumda aylık su harcaması 1.500 ila 2.500 TL arasında değişiyor" dedi. Su arıtma cihazlarında kaliteli filtre kullanılan bir cihazın yıllık bakım maliyetinin aylık bazda 150-200 TL seviyesinde hesaplandığını aktaran Korkusuz, "Cihazın ortalama 10 yıllık kullanım ömrü dikkate alındığında, ilk satın alma maliyetinin aylık karşılığı 50 ila 250 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

ŞİRKETLER DE GEÇİYOR

Bireysel talebin yanı sıra kurumsal tarafta da arıtma pazarına doğru güçlü bir kayma yaşandığını aktaran Korkusuz, "Şirketler hem maliyetleri düşürmek hem de sürdürülebilirlik hedeflerini tutturmak için arıtmalı sebillere yöneliyor" ifadelerini kullandı. Kamu kurumlarında da dönüşümün başladığını anlatan Korkusuz, "Özellikle okullar ve hastanelerden talebin arttığını gözlemliyoruz" dedi. Arıtma cihazı pazarındaki hareketlilik online satışlara da yansıdı. Hepsiburada verilerine göre, su arıtma cihazlarına olan ilgi son bir yılda yaklaşık yüzde 50 arttı. Aynı dönemde duş filtresi satışları da yaklaşık yüzde 139 yükseldi.