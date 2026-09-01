Sıfır atıkla ekonomiye 365 milyar liralık katkı

Gelecek İçin Sıfır Atık-Ortak Akıl Platformu Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, Sıfır Atık Hareketi kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirildi. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sıfır atık çalışmaları kapsamında geri kazanım oranı 8 yıllık süreçte yüzde 13'ten yüzde 37.53'e yükselmiştir. Bu ciddi ilerleme sayesinde 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar TL katkı sağlandı" dedi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise, "Kaynaklarını verimli kullanan, kendi atığını toplayıp ekonomimize kazandıran, sanayinin rekabet gücünü artıran büyük bir Türkiye hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör