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Giriş Tarihi: 12.09.2026

'Sıfır Atık'ta ilk OSB başkente kuruluyor

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
’Sıfır Atık’ta ilk OSB başkente kuruluyor
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Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmak için çalışmalara başladı. ASO Döngüsel Sanayi ve Sıfır Atık OSB adıyla planlanan proje, yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek ve 250 civarında firmaya ev sahipliği yapacak. Projede, sanayi kuruluşları arasındaki kaynak paylaşımının artırılması ve atıkların yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.

ATIK DEĞİL, GİRDİ
Projede, sanayi kuruluşlarının kaynak kullanımının bölge ölçeğinde verimli hale getirilmesi planlanıyor. Model kapsamında bir işletmenin üretim firesi, atık ısısı ve suyu başka bir işletmenin girdisine dönüştürülecek. Böylece sanayide kaynakların yeniden kullanımı ve verimliliğin artırılması sağlanacak. Projenin, endüstriyel simbiyoz, kaynak verimliliği, Sıfır Atık ve Yeşil OSB ilkeleri üzerine kurulması planlanıyor. Modeli, Türkiye'nin sanayi rekabet gücünü destekleyecek bir altyapı olarak değerlendirdiklerini belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, projenin ihracat pazarlarının korunmasına, kaynak güvenliğinin güçlendirilmesine ve sanayicilerin yeşil finansmana erişiminin desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SIFIR ATIK

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'Sıfır Atık'ta ilk OSB başkente kuruluyor
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