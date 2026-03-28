Sıfır faizli kredi evlenecek çiftlere can suyu oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençleri desteklemek amacıyla başlattığı faizsiz 48 ay vadeli evlilik kredisi, 2026 yılı itibarıyla yükselen maliyetler göz önüne alınarak 250 bin liraya çıkarıldı. Uygulama, özellikle yeni evlenecek genç çiftlerin en büyük gider kalemi olan mobilya ve beyaz eşya masraflarını sübvanse etmede kritik bir rol oynuyor. 2026 itibarıyla yürürlüğe giren 250 bin liralık kredi, yeni kurulan yuvaların can suyu oldu. Lojistik ve kira maliyetleri nedeniyle fiyatların daha yüksek seyrettiği İstanbul'da tam bir ev düzme maliyeti 420 bin lirayı bulurken, Ankara'da bu rakam 355 bin lira bandında seyrediyor.

YEREL FİRMALARDAN İNDİRİM



Bakanlık, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 2026 yılında da yerel yönetimler ve esnaf odalarıyla işbirliğini de sürdürüyor. İstanbul'daki Modoko veya Ankara'daki Siteler gibi mobilya merkezlerindeki pek çok yerel işletme, 250 bin liralık devlet desteğini kullanan çiftlere özel yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişen "evlilik indirimi" uyguluyor. Bu sayede listenin tamamı lüks segment yerine yerel üretim ve orta kalite ürünlerden seçildiğinde, 250 bin liralık kredi ile evin tüm ana kalemleri eksiksiz tamamlanabiliyor. 81 ilde geçerli olan indirimli alışveriş kodları, e-Devlet üzerinden kredi onayı alan gençlerin tanımlı telefonlarına SMS olarak iletiliyor.

İSTANBUL'DA ORTALAMA MALİYET NE?



Beyaz eşya seti: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak/ davlumbaz üst segment markalarda 165 bin liraya,

Salon koltuk takımı: Geniş köşe takımı 80 bin liraya,

Yatak odası takımı: Karyola, 6 kapaklı gardırop, komodin, şifonyer 75 bin liraya,

Yatak: Ortopedik, yeni nesil teknoloji yatak 40 bin liraya,

Hol / antre mobilyası ve aksesuar: Portmanto ve boy aynası 20 bin liraya, -Dekorasyon ve aksesuarlar: Perde, halı, aydınlatma grubu 25 bin liraya, -Nakliye, montaj, küçük ev aletleri: 15 bin liraya olmak üzere toplamda yaklaşık 420 bin liraya mal oluyor.

ANKARA'DA ORTALAMA MALİYET NE?



Beyaz eşya seti: Orta-üst kalite, 5-li set 150 bin liraya,

Salon koltuk takımı: 70 bin liraya,

Yatak odası takımı: 60 bin liraya,

Yatak: 35 bin liraya,

Hol, antre mobilyası ve aksesuarlar: 15 bin liraya,

Dekorasyon ve aksesuvarlar: 15 bin liraya,

Nakliye / montaj / küçük ev aletleri: 10 bin liraya olmak üzere toplamda 355 bin liraya ev düzülebilecek.