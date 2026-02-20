Sigara kağıdı üretimi ve satışı için sıkı düzenleme

TESİS SAHASI DIŞINDA AMBAR KURULAMAYACAK

Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlanacak. Üretim ve faaliyet izni kapsamında tesis sahası dışında ambar kurulamayacak.

Üretim tesisinin projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınacak ya da Bakanlığa bildirimde bulunulacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi için iç veya dış piyasadan satın alınan ham maddeler, satıcısına iade edilmesi veya ihracat haricinde satışa konu edilemeyecek.

Piyasaya arz edilecek yaprak sigara kağıdının Bakanlıkça hazırlanan teknik düzenleme tebliğine uygun olması gerekecek. Aynı marka ile sunulan mamulat çeşitleri sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.

İHRACATTA ARACI KULLANILAMAYACAK

Piyasaya arz edilen mamulat çeşidinin kolilerinde koli etiketi bulunması, şeffaf grupmanlar üzerine etiket yapıştırılması zorunlu olacak. Ayırt edici ibarenin en fazla üç öğeden oluşması gerekecek.

Piyasaya arz uygunluk belgesi, tesis devri kapsamında yapılan belge devri dışında, bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemeyecek.