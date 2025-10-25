Sigarada ÖTV yüzde 45’e düştü

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararı ile sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığ'ından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi. Düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi