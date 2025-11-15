Sığır eti, domates, kahve, muz... ABD’den gümrük vergisi muafiyeti kararı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.11.2025 08:36 Son Güncelleme: 15.11.2025 08:45

ABD yönetimi 13 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bazı tarımsal ürünleri karşılıklı tarifelerden muaf tutma kararı aldı. Sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas gibi tarımsal ürünler gümrük vergisinden muaf olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamede, bu yıl ilan edilen karşılıklı tarifelerin kapsamına giren ürünlerde değişikliğe gidildiği ifade edildi.

YURT İÇİ TALEP VE ÜRETİM ETKİLİ OLDU

Çeşitli ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin durumu ile belirli ürünler için mevcut yurt içi talep ve üretim kapasitesi gibi unsurların değerlendirildiğine işaret edilen kararnamede, bunun sonucunda özellikle bazı tarımsal ürünlerin karşılıklı tarifeden muaf tutulması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi.

13 KASIM İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Kararnamede, bu muafiyetin 13 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacağı belirtilerek, güncellenmiş muafiyet listelerinin kararnamenin ekinde yer aldığı kaydedildi.

SIĞIR ETİ, DOMATES, KAHVE, MUZ...

ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğinin durumu izlemeye devam edeceği vurgulanan kararnamede, gerekirse yeni adımların atılabileceği aktarıldı.

Kararnamenin ekine göre, muafiyet getirilen ürünler arasında, sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas gibi tarımsal ürünler yer alıyor.

