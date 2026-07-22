Sigorta enflasyonunu aşağı çeken hamleler

ENFLASYONLA mücadele sürecinde sigortayı daha erişilebilir hale getirmeye odaklandıklarını belirten Çakmak, Haziran 2026 itibarıyla yıllık TÜFE'nin yüzde 32.1 seviyesinde gerçekleştiğini, sigorta enflasyonunun ise yüzde 15.5 ile bunun önemli ölçüde altında kaldığını söyledi. Sağlık sigortalarında ilk altı ayda 10.6 milyar TL, kasko branşında ise yüzde 30 artışla 9.9 milyar TL prim üretimine ulaştıklarını belirten Çakmak, rekabetçi fiyatlama politikasıyla hem büyüme hem de teknik kârlılığı birlikte yönettiklerini ifade etti.

SAĞLIK 10 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Enflasyonla mücadele sürecinde şirketlerinin; finansal gücünü korurken, sigortayı ulaşılabilir kılan dengeli fiyatlama yaklaşımıyla hareket ettiğini ifade eden Çakmak, sözlerine şöyle devam etti: "Yıllık TÜFE'nin altında gerçekleşen sigorta enflasyonuna sektörümüzde lider ve piyasa belirleyici şirket olarak özellikle bireysel ürün gruplarında aldığımız aksiyonlar, indirimler ve ödeme kolaylığı sunan kampanyalarımızın da etkisiyle katkı sunduk. Yılın ilk 6 ayında sağlık sigortalarında 10,6 milyar TL, kasko branşında da yüzde 30 artışla ile 9,9 milyar TL prim üretimine ulaşarak rekabetçi fiyatlama ile büyümeyi dengeli bir şekilde yönetme kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Enflasyonla mücadele ve herkes için sigorta vizyonumuz doğrultusunda, bazı bireysel ürün gruplarımızda fiyat artışına gitmeden büyümemizi sürdürdük." Sigortayı toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirmek için önemli adımlar attıklarını belirten Çakmak, "Sektörün geneliyle karşılaştırdığımızda Türkiye Sigorta olarak ilk 6 aydaki 94 milyar TL'lik prim üretimi ile en yakın rakibimizle aramızda 18 milyar TL'lik, sektörün 3. ve 4. şirketleriyle 40 milyar TL'lik fark oluşması bizleri oldukça gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör