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Giriş Tarihi: 24.07.2026 09:31 Son Güncelleme: 24.07.2026 09:38

Sigorta hasar başvurularında yeni dönem! Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezini (OHİM) kurdu.

AA Ekonomi
Sigorta hasar başvurularında yeni dönem! Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi ve bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması için kurum tarafından hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört maddesi art arda hayata geçirildi.

Eylem planının beşinci maddesi kapsamında, vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu "Alo 193 OHİM" kuruldu.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasını müteakip 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçecek olan OHİM üzerinden, ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak.

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Vatandaşlar, hasar ihbarlarının yanı sıra hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapıları da yine Alo 193 hattını kullanarak SEDDK'ya şikayet edebilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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Sigorta hasar başvurularında yeni dönem! Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu
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