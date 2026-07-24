Sigorta hasar başvurularında yeni dönem! Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi ve bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması için kurum tarafından hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört maddesi art arda hayata geçirildi.