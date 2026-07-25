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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Sigorta hasarları tek merkezde toplanıyor

Sigorta hasarları tek merkezde toplanıyor
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezini (OHİM) kurdu. Sigorta sektöründe hasar ihbar süreçlerini tek merkezde toplamak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin başvurular için yeni bir dönem başlayacak. 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçecek olan OHİM üzerinden, ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilecek.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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