Sigorta primleri fonlara yatırılacak

Hayat sigortalarında yeni fon modeli geldi. Yatırım fonlu sigortalar, sigorta ettirenin ödediği primlerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına tabi yatırım fonlarında değerlendirilmesini esas alıyor. Poliçe oluşturulurken katılımcılar, önceden belirlenen fonlar arasından tercih yaparak birikimlerinin dağılımını kendileri belirleyebilecek. Ödenen primlerden, vefat veya maluliyet gibi teminatlar için gerekli risk primleri düşüldükten sonra kalan tutar yatırım fonlarına yönlendirilecek. Poliçe süresi boyunca fon dağılımında değişiklik yapılabilecek. Hayat sigortası şirketleri, poliçelere TEFAS'ta işlem gören tüm fonları dahil etmeyecek. Müşterilerine değer katacağını düşündükleri fonları seçerek sisteme ekleyecek.