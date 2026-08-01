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Giriş Tarihi: 1.08.2026 09:58 Son Güncelleme: 1.08.2026 10:08

Sigorta sektöründe yeni dönem: Hasar araştırmacılarının yetkilerinde değişikliğe gidildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar araştırmacılarının yetki, sorumluluk ve görev alanlarının sadece sigorta suistimali ve şüpheli hasarları incelemekle sınırlı olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Hasar araştırmacılarının yetki, sorumluluk ve görev alanları sadece sigorta suistimali ve şüpheli hasarları incelemekle sınırlıdır" ifadelerine yer verildi.

AA Ekonomi
Sigorta sektöründe yeni dönem: Hasar araştırmacılarının yetkilerinde değişikliğe gidildi
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te 23 Temmuz'da yapılan değişiklik ile hasar araştırma faaliyetlerinin ilk kez kapsamlı şekilde düzenlendiği ve uluslararası uygulamalara benzer şekilde bu faaliyetleri yürütecek kişi ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği hatırlatıldı.

Piyasa disiplini kapsamında yapılan bu düzenleme ile sigorta suistimalleriyle etkin mücadele edilmesi ve sigorta dolandırıcılığının önlenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Hasar araştırmacılarının yetki, sorumluluk ve görev alanları sadece sigorta suistimali ve şüpheli hasarları incelemekle sınırlıdır." ifadesine yer verildi.

SEDDK'nin, hasar araştırmacılarının yetki, sorumluluk ve görev alanlarına ilişkin oluşabilecek tereddütleri gidermek maksadıyla yaptığı açıklamada, "5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleme ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri yapma yetkileri sadece sigorta eksperlerine tanınmıştır ve hasar araştırmacılarının bu alanda yetkileri bulunmamaktadır." uyarısında bulunuldu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SİGORTA

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Sigorta sektöründe yeni dönem: Hasar araştırmacılarının yetkilerinde değişikliğe gidildi
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