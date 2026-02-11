Sigortacılar kârda bankaları solladı

Borsa İstanbul'da işlem gören banka ve sigorta şirketlerinin 2020-2025 dönemini kapsayan beş yıllık kâr performansları karşılaştırıldığında, yüzde değişim bazında sigortacılık sektörünün bankacılığın önüne geçtiği görülüyor. Veriler, bankaların mutlak kâr büyüklüğünde liderliğini koruduğunu; buna karşılık sigorta şirketlerinin daha yüksek hızda kârlılık artışı yakaladığını ortaya koyuyor.

BEŞ YILDA YÜZDE 1.462 ARTIŞ

2020 yıl sonu itibarıyla toplam 27.9 milyar TL seviyesinde bulunan banka kârları, 2025 yıl sonunda 341.6 milyar TL'ye yükseldi. Beş yıllık dönemde bankacılık sektöründe kâr artışı yaklaşık yüzde 1.125 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde sigortacılık tarafında toplam kâr 2.58 milyar TL'den 40.2 milyar TL'ye çıktı ve artış oranı yaklaşık yüzde 1.462 seviyesine ulaştı.

Bu tablo, sigortacıların daha düşük bir bazdan gelmelerine rağmen, bankalara kıyasla daha güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını gösteriyor. Şirket bazında bakıldığında sigortacılık sektöründeki yüksek performans daha da belirginleşiyor. Anadolu Sigorta, beş yılda kârını yüzde 2.664 artırarak zirveye yerleşti. Türkiye Sigorta yüzde 1.585'lik artış kaydederken, Anadolu Hayat Emeklil ik'in kâr artışı yüzde 978, Aksigorta'nın ise yüzde 460 oldu. Bankacılık tarafında ise Garanti BBVA, beş yılda kârını yüzde 1.673 artırarak banka grubunda en yüksek büyümeyi yakaladı. QNB Türkiye'de artış yüzde 1.641 seviyesinde gerçekleşti. İş Bankası yüzde 890, Yapı Kredi yüzde 827, Akbank ise yüzde 813 oranında kâr artışı kaydetti. Bankalar yüksek aktif büyüklükleri ve kredi hacimleriyle mutlak kârda önde olsa da, büyüme hızında sigortacıların gerisinde kaldı.

TEKNİK KÂRLILIK UMUT VERİYOR

Sigortacılık sektöründeki bu performansın arka planında yalnızca yatırım gelirleri değil, teknik kârlılıktaki belirgin iyileşme bulunuyor. Sektör verileri, 2020 yılında 11.3 milyar TL seviyesinde olan net teknik kârın, 2025 itibarıyla 80 milyar TL'nin üzerine çıktığına işaret ediyor. Hasar prim dengesi, fiyatlama disiplini ve reasürans yönetimindeki iyileşme, sigorta şirketlerinin kârlılık kalitesini yukarı taşıyan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Özellikle hayat dışı branşlarda teknik kârın güçlenmesi, net kâr artışının daha sürdürülebilir bir zemine oturmasını sağlıyor.

SERMAYE YETERLİLİĞİ DÜZELDİ

Ortaya çıkan tablo, beş yıllık dönemde bankaların hacim ve mutlak kârda liderliğini koruduğunu, buna karşılık sigortacılık sektörünün kârlılık artış hızında bankaları geçtiğini net biçimde ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde piyasanın odağında, sigortacılık tarafında yakalanan bu ivmenin teknik kârlılık ve sermaye yeterliliği üzerinden ne ölçüde korunabileceği yer alacak.