SİHA’ların başarısı birinciliği getirdi

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen ismi oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de 2021 ve 2022 yıllarında en çok vergi ödeyen mükelleflerin listesini açıkladı. Bayraktar, 2021 ve 2022 yıllarında en çok gelir vergisi ödeyen isim oldu. Bayraktar, şirketinden elde ettiği gelir karşılığında 2021 yılı için 153 milyon 345 bin 596 lira, 2022 yılı için ise 564 milyon 124 bin 318 lira vergi ödedi.Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat yapan firması olan Baykar, gelirlerinin önemli bir kısmını yurt dışına yapılan İHA ve SİHA satışlarından elde ediyor. Baykar'ın 2022 yılı cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden oluşuyor. 2022 yılında 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar'ın aynı yıl imzaladığı ileriye dönük sözleşmelerin yüzde 99.3'ü de yine yurt dışı satışlara ilişkin oldu.Firma, bugüne kadar Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 8 olmak üzere 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. İhracattaki başarı grafiğini Ar-Ge çalışmalarına başladığı 2003 yılından bu yana sürdüren Baykar, geride kalan 20 yılda tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü yine ihracattan elde etti. Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2021 ve 2022 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün de ihracat lideri oldu. Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının yüzde 25'ini tek başına üstlenen Baykar, Türk ekonomisi ve savunma sanayisine katkı sağlıyor. Kuruluş aşamasından bu yana kamudan teşvik veya hibe almadığı bilinen, kredi kullanmayı da tercih etmeyen Baykar, tüm Ar-Ge projeleri ve üretim faaliyetlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek öz kaynaklarıyla sürdürüyor.Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği İHA ve SİHA'ların yıldızı Dağlık Karabağ ve Ukrayna savaşlarıyla parlamıştı. Ulusal ve uluslararası medyada Baykar'a ait İHA ve SİHA'ların başarısı ve savaş konseptindeki oyun değiştirici rolü üzerine yüzlerce makale yazıldı. Baykar ürünü İHA ve SİHA'ların en büyük katkısı ise Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine oldu.Türkiye'nin 2022 yılı vergi rekortmenleri listesinde ikinci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemezken Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 200 milyon 757 bin 695 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı. Listenin 4, 5, 6 ve 7'nci sırasında yer alan mükellefler isminin açıklanmasını istemedi. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 120 milyon 184 bin 394 lira ile listede 8'inci oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer alırken 115 milyon 634 bin 175 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise tahakkuk ettirilen 114 milyon 318 bin 794 lira vergiyle 10'uncu sırada yer aldı. İlk 100 listesinde 76 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.2022 vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükellef listesinde 24 banka yer aldı. Mükellef listesinde ilk, 3'üncü ve 5'inci sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı. Listenin, 4. sırasında Yapı ve Kredi, 6. sırasında Akbank, 7. sırasında İş Bankası, 8. sırasında Halkbank, 9. sırasında QNB Finansbank ve 10. sırasında ise Denizbank dikkat çekti.Rekortmenler listesinde 4 kadın mükellef bulunuyor. 9'uncu sırada yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ı, 17'inci sırada yer alan Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara takip etti. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da 65'nci sıraya yerleşti. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas ise 90'ıncı sırada.