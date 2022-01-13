Şikayet üzerine inceleme başlatıldı! Elektrik faturası mercek altında

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, perakende satış şirketlerinin ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Perakende şirketleri, örneğin, aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayında ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre fatura öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel öder" dedi.
ŞİKÂYETLER GELİYOR
Tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin EPDK tarafından yayımlanan tarifelerle uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini ancak bunun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini vurguladı.
Yılmaz, şöyle devam etti: "1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikâyetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir.
Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz."
Faturanın tanzim edildiği tarihin tutarı etkilemediğine ve tüketimin hangi tarihte yapıldığının belirleyici olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Hiçbir görevli tedarik şirketi belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Hatalı faturalandırmaya kesinlikle göz yummayız" dedi.