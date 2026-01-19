Şikâyetler inceleniyor denetimler artıyor

Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan
etkileyen fahiş
fiyat uygulamalarıyla
mücadele, kararlılıkla
sürdürülüyor. Bu kapsamda,
fiyat artışları ve hizmet kalitesine ilişkin şikâyetlerin
iletilebildiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
(CİMER), etkin bir denetim mekanizması olarak
öne çıkıyor. Son olarak Konya'nın Akşehir ilçesinde
bulunan bir dinlenme tesisine yönelik yapılan başvuruda,
işletmede fahiş fiyat politikası uygulandığı ve
ortak kullanım alanlarında hijyen sorunları bulunduğu
belirtildi. Şikâyetin CİMER'e iletilmesinin ardından
ilgili kurumlar tarafından tesiste denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde, vatandaşların bildirdiği
hususların doğrulandığı, fiyat uygulamaları ve hijyen
koşullarına ilişkin eksikliklerin tespit edildiği öğrenildi.
Denetimlerin ardından işletmede gerekli düzenlemeler
yapılarak tespit edilen olumsuzluklar giderildi.
İşletmenin mevzuata uygun hâle getirildiği bildirildi.