Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şikâyetler inceleniyor denetimler artıyor
Giriş Tarihi: 19.01.2026

Şikâyetler inceleniyor denetimler artıyor

Resul Ekrem Şahan Resul Ekrem Şahan
Şikâyetler inceleniyor denetimler artıyor
  • ABONE OL
Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele, kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda, fiyat artışları ve hizmet kalitesine ilişkin şikâyetlerin iletilebildiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), etkin bir denetim mekanizması olarak öne çıkıyor. Son olarak Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisine yönelik yapılan başvuruda, işletmede fahiş fiyat politikası uygulandığı ve ortak kullanım alanlarında hijyen sorunları bulunduğu belirtildi. Şikâyetin CİMER'e iletilmesinin ardından ilgili kurumlar tarafından tesiste denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, vatandaşların bildirdiği hususların doğrulandığı, fiyat uygulamaları ve hijyen koşullarına ilişkin eksikliklerin tespit edildiği öğrenildi. Denetimlerin ardından işletmede gerekli düzenlemeler yapılarak tespit edilen olumsuzluklar giderildi. İşletmenin mevzuata uygun hâle getirildiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şikâyetler inceleniyor denetimler artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz