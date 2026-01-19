Şikâyetler inceleniyor denetimler artıyor

Vatandaşların günlük yaşamını doğrudanetkileyen fahişfiyat uygulamalarıylamücadele, kararlılıklasürdürülüyor. Bu kapsamda,fiyat artışları ve hizmet kalitesine ilişkin şikâyetleriniletilebildiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER), etkin bir denetim mekanizması olaraköne çıkıyor. Son olarak Konya'nın Akşehir ilçesindebulunan bir dinlenme tesisine yönelik yapılan başvuruda,işletmede fahiş fiyat politikası uygulandığı veortak kullanım alanlarında hijyen sorunları bulunduğubelirtildi. Şikâyetin CİMER'e iletilmesinin ardındanilgili kurumlar tarafından tesiste denetim gerçekleştirildi.Yapılan denetimlerde, vatandaşların bildirdiğihususların doğrulandığı, fiyat uygulamaları ve hijyenkoşullarına ilişkin eksikliklerin tespit edildiği öğrenildi.Denetimlerin ardından işletmede gerekli düzenlemeleryapılarak tespit edilen olumsuzluklar giderildi.İşletmenin mevzuata uygun hâle getirildiği bildirildi.