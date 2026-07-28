Silahlar sustu petrol çakıldı

ABD ile İran'ın iki hafta süren saldırıların ardından hafta sonunda karşılıklı saldırıları durdurması ve çatışmanın diplomatik yollarla yatıştırılabileceği beklentisinin güçlenmesi petrol fiyatlarını düşürürken, altında ibre yukarı döndü. Gün içerisinde 86 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6'lık kayıpla 90 dolara indi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 5,23 kayıpla varil başına 84 dolardan işlem gördü. Gerilimin azalmasının, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden normale dönmesinin önünü açabileceği değerlendiriliyor.

ALTINDA İBRE YUKARI

Ortadoğu'da gerilimin düşmesiyle çakılan petrol fiyatları enflasyon kaygılarını dindirirken, altın yeni haftaya yükselişle başladı. Ortadoğu'daki sıcak çatışma ortamının bir nebze durulmasıyla birlikte spot altın fiyatı yüzde 1.4 oranında değer kazanarak ons başına 4.110 dolar seviyesine kadar tırmandı. Normal şartlarda enflasyondan korunma aracı olarak görülen altın, yüksek faiz ortamında getirisiz bir varlık olması sebebiyle baskı altında kalıyordu. Ancak petroldeki düşüşün faiz baskısını hafifletmesi, altının yeniden "güvenli liman" olarak parlamasını sağladı. Öte yandan gümüşün ons fiyatı yüzde 2.8 yükselerek 59.81 dolara, platin ise yüzde 2.6 artışla bin 629 dolara çıktı.

ARZ RİSKİ SÜRÜYOR

Analistler, yaklaşık 2 haftadır devam eden çatışmaların ardından piyasanın gerilimin azalmasına yönelik her işareti hızla fiyatladığını belirtiyor. Bununla birlikte, ABD'nin saldırıları neden durdurduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmadığına işaret eden analistler, mevcut ateşkes görünümünün kalıcı olduğuna dair kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu ifade ediyor. Öte yandan, jeopolitik tansiyonun azalmasına rağmen arz tarafındaki riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen emtia gemilerinin sayısı azalırken Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarının ardından Babülmendep Boğazı'ndaki deniz trafiğinde de yavaşlama görüldü.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalışla yüzde 4.64'e, dolar endeksi yüzde 0.3 düşüşle 101,1 seviyesine indi. Piyasalar, ABD merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Faizlerde değişiklik beklenmezken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör