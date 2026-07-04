Şimdi 3,5 yaşında! Bakan Kurum’dan depremzede dede-toruna duygulandıran ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında 6 Şubat depremlerinde ailesinden 9 kişiyi kaybeden ve enkazdan sağ çıkarılan torunu Yusuf Berk'i tek başına büyüten Abdullah Çelik'in evine konuk oldu.
Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman İndere'de inşa edilen konutlara yerleşen dede ve torunla bir araya gelen Kurum, Yusuf Berk ile oyun oynadı ve beraberinde getirdiği hediyeleri verdi.
9 YAKININI KAYBETTİ, TORUNUNA TUTUNDU
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Abdullah Çelik; babasını, üç kızını, gelinini, torunlarını ve yeğenini kaybederek toplam 9 yakınını yitirdi.
Deprem sırasında henüz 40 günlük olan torunu Yusuf Berk ise yıkılan binanın enkazında beşiğinin içinde sağ olarak bulundu. Bugün 3,5 yaşında olan Yusuf Berk, dedesi Abdullah Çelik tarafından büyütülüyor.
"İYİ Kİ DEDESİ VAR, İYİ Kİ DEVLETİ VAR"
Abdullah Çelik ile sohbet eden Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını ileterek şunları söyledi:
"Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayırlı olsun dilekleri var. Sizler zor günler geçirdiniz. Allah razı olsun senden; Yusuf'a sahip çıktın. En azından baba sevgisini senden aldı. İyi ki dedesi var, iyi ki devleti var."
Abdullah Çelik ise, "Sizlerin sayesinde. Allah devlete zeval vermesin. Devletim Yusuf gibilerine çok bakıyor. Devlet güçlü oldu mu her şey olur." ifadelerini kullandı.
"BİR YUSUF'A SAHİP ÇIKMIŞIM ÇOK MU?"
Bakan Kurum'un, "Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya Allah razı olsun senden." sözlerine karşılık Abdullah Çelik, "Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu ki?" dedi.
Kurum ise devletin her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Siz huzurlu olun, mutlu olun. Yusuflarımız yeniden gülsün. Çocuklarımız şimdi parklarda neşeyle oynuyor hamdolsun. Bu bizim için şereflerin en büyüğü. Abdullah abi Yusuf'a babalık yapıyor, analık yapıyor. Zor günler yaşadık. Birbirimize destek olacağız, hep birlikte üstesinden geleceğiz." diye konuştu.
"VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"
Adıyaman'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, "Bir söz verdik; 'Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Eskisinden daha güzel, daha temiz, daha yeşil olacak' dedik. Bugün hamdolsun bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Abdullah Çelik de yeni konutlarına kavuştuktan sonra yaşadıkları duyguları, "Bu evler yapılınca, devlet bize sahip çıkınca biz bir teselli aldık." sözleriyle anlattı.
Bakan Kurum, ziyaretin ardından Adıyaman Kent Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.
Yusuf'un iyi ki dedesi var, iyi ki devleti var.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 4, 2026
📍Adıyaman - İndere pic.twitter.com/we06uHEadU