Şimdi 3,5 yaşında! Bakan Kurum’dan depremzede dede-toruna duygulandıran ziyaret

9 YAKININI KAYBETTİ, TORUNUNA TUTUNDU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Abdullah Çelik; babasını, üç kızını, gelinini, torunlarını ve yeğenini kaybederek toplam 9 yakınını yitirdi.

Deprem sırasında henüz 40 günlük olan torunu Yusuf Berk ise yıkılan binanın enkazında beşiğinin içinde sağ olarak bulundu. Bugün 3,5 yaşında olan Yusuf Berk, dedesi Abdullah Çelik tarafından büyütülüyor.

"İYİ Kİ DEDESİ VAR, İYİ Kİ DEVLETİ VAR"

Abdullah Çelik ile sohbet eden Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını ileterek şunları söyledi:

"Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayırlı olsun dilekleri var. Sizler zor günler geçirdiniz. Allah razı olsun senden; Yusuf'a sahip çıktın. En azından baba sevgisini senden aldı. İyi ki dedesi var, iyi ki devleti var."

Abdullah Çelik ise, "Sizlerin sayesinde. Allah devlete zeval vermesin. Devletim Yusuf gibilerine çok bakıyor. Devlet güçlü oldu mu her şey olur." ifadelerini kullandı.