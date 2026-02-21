Şimşek: Lüks harcamalarla ilgili çalışma yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemlerinde Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV artışı olmadığını belirterek, "Vergi harcamalarını ciddi şekilde azaltıyoruz. İstisna, avantajların ekonomik sonuçlar itibarıyla etkili ve verimli olması lazım. Vergide adaleti çok konuştuk. Uzun süredir ilk defa dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı düştü. Ezberler var, onları devam ettiriyorlar, ezberler rakamlarla desteklenmiyor. Bu program arzuladığımız sonuçları vermeye başladı" dedi. Katıldığı TV programında konuşan Şimşek, sahte faturaya ilişkin çok ciddi yapay zekâ algoritmalarını devreye aldıklarını, 2 günlük firmanın milyarlarca liralık fatura kesmesi gibi şeyler olmayacağını anlattı. Şimşek, "Türkiye'deki bütün şehirlerdeki bir anlamdaki konut değerleme haritası gibi çalışmalarımız var, işlemleri karşılaştırıyoruz. Gözetim programlarımız var. Yüksek gelirli gruplara yönelik. Kredi kartından tutun, yat, kotra, tekne gibi lükslere ilişkin arkadaşlarım çalışma içinde" mesajı verdi.

YABANCI YATIRIMCIDA İLGİ VAR

Türkiye'ye büyük bir yatırımcı ilgisi gördüklerini belirten Bakan Şimşek, "Yabancı yatırımcıda ilk kez bu kadar ilgi görüyorum" mesajı verdi. "Türkiye'de politikaya ilişkin öngörülebilirlikte ciddi bir artış" olduğunu söyleyen Şimşek, "Türkiye'nin politikaları tutarlı. Türkiye'nin kamu borcu düşük. Bütçe disiplinini çok hızlı sağlayarak rüştümüzü ispat ettik" diye belirtti. Türkiye'nin Avrupa'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirten Şimşek "Türkiye'ye gerçekten ilgi büyük. Ocak ayında Londra, New York ve Hong Kong'a gittik. 800 yatırımcıyla görüşmeler gerçekleştirdim. Ben mesela, daha önce de 2007-2018 yılına kadar sık sık seyahat ederdim. İlk defa bu kadar yoğun ilgi görüyorum. En son bu yoğunluktaki ilgiyi 2013'te hatırlıyorum. Dünyada ve bizim bölgemizde gerçekten güçlü hikayesi olan fazla ülke yok. Dezenflasyon var, büyüme çok dirençli. Dünyada yeni sistem mimarisi konuşuluyor. Bizim gibi orta büyüklüğündeki ekonomilere daha yoğun ilgi var. Türkiye'ye güvenlik penceresinden bakılınca NATO'nun en güçlü ikinci üyelerinden birisi. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den bağımsız düşünülemeyeceği gibi, bizim gibi ülkelere çok ciddi ilgi var" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BAŞARI ELDE ETTİ

TÜRKİYE'NİN deprem yaraları sarılırken dengesizlikleri de yönettiğini belirten Şimşek, "Cari açıkta önemli dengesizlikler var. Türkiye'nin yumuşak karnı dış açık vermesidir, bu yeni bir konu değil. Dış dengede de inanılmaz düzelme başladı. Cari fazla iddiamız için biraz erken, o yapısal dönüşüm gerektiriyor, yapısal dönüşümü de başaracağız. KKM'den başarılı bir çıkış yaptık. Devletin yükümlülüğüydü. Kurun gitmesi halinde kamu yükümlülükle karşı karşıya kalıyordu, dezenflasyonu zorlaştırıyordu. 143 milyar dolara çıkan KKM stoku büyük oranda kalktı. Türkiye'nin risk primi düşüyor. Türkiye şu an çok daha yüksek bir kredi notunu hak ediyor" dedi. Şimşek enflasyonla mücadelenin en temel öncelik olduğunu da vurguladı.