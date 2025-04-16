Şimşek’ten kripto kuruluşlarına uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için getirilen yeni mekanizmaya ilişkin bu kuruluşları uyararak, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Yeni düzenlemeler kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da MASAK mevzuatı açısından bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleriyle aynı yükümlülüklere tabi finansal kuruluşlar arasına dahil edildi" dedi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yeni yükümlülüklere dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlamaları ve uyum görevlisi atamaları gerekiyor. Risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları oluşturmaları, elektronik tebligat sistemine kaydolmaları, detaylı müşteri tanı tedbirlerini uygulamaları önem taşıyor. Bu kuruluşların, ilk finansal işlemlerin banka aracılığıyla yapılması gibi önemli yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunuyor. Kripto varlık transferlerinde uluslararası literatürde 'seyahat kuralı' olarak bilinen transfer mesajlarındaki detaylı bilgilerin alınması zorunlu hale geldi. Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda transfer işlemlerine izin verilmeyecek." Şimşek, anonimliği artıran ve yasa dışı işlemlerde kullanılan gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına aracılık eden platformlar için müşteri kabulünü zorlaştıran sıkı tedbirler getirildiğini söyledi.