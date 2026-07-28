Sınav sonuçları açıklandı şimdi sıra barınmada: Aylık kira 15 bin liradan başlıyor

Üniversite sınavını geride bırakan öğrenciler için şimdi de barınma sınavı başlıyor. Bu yıl da binlere öğrenci tercihini ev kiralamaktan yana kullanacak. TSKB Gayrimenkul Değerleme üç büyükşehir ile öğrenci nüfusunun yoğunlaştığı illerde yer alan yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların kira değerleri inceledi. İşte 2026'da öğrenci evlerinin kiraları...

İSTANBUL CEP YAKIYOR

İstanbul, bu yıl da üniversite adaylarının en fazla tercih ettiği şehirlerin başında gelmeye devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre 2024-2025 döneminde kira artış oranlarında görece bir yavaşlama yaşanmış olsa da 2025- 2026 döneminde kiralık konut piyasasında yeniden hızlanan bir yükseliş eğilimi gözlemleniyor. Özellikle bazı ilçelerde yıllık kira artışlarının yüzde 30 seviyelerinin üzerine çıkması, öğrenci konutlarına yönelik talebin canlılığını sürdüğünü ortaya koyuyor. 3 yıllık değişimde ise 3 kata varan artışlar dikkat çekiyor. İstanbul'da öğrencilerin en çok tercih ettiği 9 ilçeye bakıldığında en yüksek kira bedeli 56 bin TL ile Beşiktaş ve Kadıköy'de karşımıza çıkıyor. Onu 46 bin 500 TL ile Şişli, 44 bin TL ile Bakırköy, 43 bin TL ile Üsküdar, 40 bin 500 TL ile Maltepe, 37 bin 500 TL ile Kağıthane, 37 bin TL ile Kartal, 30 bin TL ile Avcılar izliyor.

EN UYGUN ETİMESGUT

Ankara, köklü ve prestijli üniversitelere ev sahipliği yapması nedeniyle her yıl birçok öğrencinin tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor. Yapılan değerlendirmede, başkentte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100. Yıl, Cebeci, Kolej, Kurtuluş, Gazi, Beştepe, Yapracık, Turkuaz ve Yukarıyurtçu Mahalleleri'ne yöneldiği görülüyor. Son bir yıllık artışta yavaşlama görülse de özellikle deprem sonrası yoğun göç alan şehirde kiraların ulaştığı seviye öğrencileri zorluyor. En uygun seçenekler ortalama 25 bin TL kira bedeli ile Etimesgut'ta görülürken, Çankaya'da rakam bunun 2 katına kadar çıkıyor.

İZMİR'DE ÇITA 28 BİN TL

İzmir'de 5 bölgede yapılan incelemeye göre, 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 dairelerin kirası 28 bin TL'den başlıyor. En uygun seçenekler Buca'da karşımıza çıkıyor. Ortalama kiralar Konak/Üçyol'da 29 bin 500 TL, Çiğli'de 30 bin 500 TL, Balçova'da 36 bin TL, Bornova'da 37 bin 500 TL olarak ölçülüyor. Şehirde son bir yılda kira artışları yüzde 24-28 oldu.

ARTIŞ HIZI 58 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Kiraların ulaştığı seviye bütçeleri zorlarken, birçok ilde rakamların doygunluğa ulaştığı, artış hızının yavaşladığı görülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre haziranda yeni kiraya verilen evlerde kiralar nominal olarak yüzde 29.21 arttı. Böylece son 58 ayın en düşük yıllık artışı kayıtlara geçti. Reel gerileme ise yüzde 2.2 oldu. Aylık artış yüzde 2.3 ile yılın zirvesine ulaşsa da bu artışta mevsimsellik önemli rol oynadı. Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına, TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 32.03 zam yapıldı. Yani, yeni kiracı kira endeksi, mevcut kira zammının da altında kaldı.

ORTALAMA 25 BİN TL

2026 yılı ikinci çeyrekte ülke genelinde 100 metrekare evin ortalama kirası 25 bin 863 TL oldu. 2025'in aynı döneminde ortalama rakam 19 bin 119 TL, 2024'te 13 bin 456 TL olarak açıklanmıştı. İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 44 bin 332 TL'ye ulaştı. 2025 yılının aynı döneminde 30 bin 519 TL, 2024 yılında 20 bin 588 TL olmuştu. 2 yıllık değişim yüzde 115'i geçti. Ankara'da 100 metrekare konut için ortalama kira bedeli 23 bin 921 TL'ye çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 17 bin 871 TL, 2024 yılında ise 11 bin 537 TL olarak gerçekleşmişti. İzmir'de ortalama kira 28 bin 540 TL'ye yükseldi. 2025 yılının 2. çeyreğinde 21 bin 797 TL, 2024 yılında da 15 bin 144 TL olarak hesaplanmıştı.

ÖĞRENCİ ŞEHİRLERİNDE PİYASA CANLANIYOR

Türkiye'de üç büyük ilin yanı sıra Eskişehir, Konya, Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi şehirler de öğrenci nüfusuyla öne çıkan merkezler arasında yer alıyor. TSKB'nin yaptığı araştırma öğrenci şehirlerinde kiralık konut piyasası son üç yılda güçlü bir artış eğilimi gösteriyor. 2023 yılında birçok şehirde 2+1 ve yaklaşık 100 metrekare alanlı dairelerin ortalama kira bedelleri 7-11 TL bandında seyrederken, bu yıl 15 bin 500 bin TL'den başlıyor, 28 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. En uygun kira bedelleri Erzurum, Trabzon, Kayseri'de talep ediliyor. 14 il içinde kira bedeli 20 bin TL'nin altında sadece bu 3 il bulunuyor. Araştırmada en pahalı öğrenci şehirleri ise Antalya, Muğla, Kocaeli olarak sıralanıyor. Öğrenci şehirlerinde kira bedelleri artmaya devam etmekle birlikte, artış hızının önceki yıllara kıyasla yavaşladığı görülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör