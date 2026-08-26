Sınırsız çay vermedi 108 bin lira ceza yedi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ürününü satmak için vatandaşa vaatlerde bulunan ancak bunu yerine getirmeyen işletmeye ceza kesti. Reklam Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren Koçlar Cafe Restaurant adlı bir işletmeye gerçekleştirdiği denetimde, "kahvaltı tabağı (Sınırsız Çay)" şeklinde reklam yapıldığını belirledi. Kurul, kafede bu ifadelere yer verilmiş olmasına rağmen sınırsız çay vaadinin tüketiciye fiilen sağlanmadığının tespit edildiğini, bu nedenle söz konusu reklamın tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna vardı. İşletmeye 108 bin 370 lira idari para cezası kesildi. Kurul ayrıca yaptığı başka bir denetimde indirim marketlerinden birinin sosyal medya kanalında satışa sunulan bazı süt ürünleri ve pirinç için kullandığı ifadeleri kanuna aykırı buldu.

Kurul, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'ne göre "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik", "yüzde 100" gibi ifadelerin kullanımının yasak olduğunu hatırlatarak buna rağmen marketin reklamlarında "Kaliteli çiftlik sütü(...)", "Ev yoğurdu sevenlerin favorisi" ve pirinç için "Türkiye'nin en çok tercih edilen pirinci..." ifadelerini kullandığını belirledi. Kurul, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin "İspat külfeti" maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle markete 863 bin 580 lira idari para cezası uyguladı. Kurul bir başka kararında ise İstanbul'da faaliyet gösteren başka bir zincir marketlere ait bir şubede "Torku Çikolatam" adlı ürün hakkında "Torku Çikolatam 25 TL üzeri alışverişe 70 TL yerine 44 TL" başlıklı tanıtımlara yer verildiğini anlattı. Yapılan denetimlerde çikolatanın 44 TL'ye satılacak olduğunun beyan edilmesine rağmen ürünün 65 TL'ye satıldığının tespit edildiği, bu sebeple anılan reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Kurul söz konusu markete 86 bin 358 lira ceza uyguladı.

SPREYE REKOR CEZA

Kurul başka bir kararında ise Uraw Kozmetik A.Ş. tarafından satışa sunulan Uraw Mavi Sprey adlı ürün hakkında cezai işlem uyguladı. Ürünün tanıtımında "Her 10 günde 2000 yeni saç kökleri", "90 günde saçların çıkmazsa...", "Saç kökleri uyku halinden çıkıyor" ifadelerine yer verildiği belirlenirken, kararda "Söz konusu tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir" denildi. Firmaya 10 milyon 837 bin lira ceza kesildi.

"FİYAT İÇİN DM" DÖNEMİ BİTİYOR

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada ev ve otomobil ilanı paylaşan işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırdı. Mevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8.2 milyon lira idarip ara cezası uygulandı. Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) sosyal medya paylaşımlarını da kapsadığını hatırlattı. Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşılan ilanlarda fiyat bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. "Fiyat için DM" veya "Fiyat bilgisi için DM" ifadeleriyle fiyatın gizlenmesi de denetim kapsamında bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör